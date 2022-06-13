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В Донецке из-за обстрела ВСУ повредило здание больницы - РИА Новости, 13.06.2022
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В Донецке из-за обстрела ВСУ повредило здание больницы
В Донецке из-за обстрела ВСУ повредило здание больницы - РИА Новости, 13.06.2022
В Донецке из-за обстрела ВСУ повредило здание больницы
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что из-за обстрела Киевского района города со стороны украинских войск повреждено здание больницы. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:00
2022-06-13T12:29
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
куйбышевский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что из-за обстрела Киевского района города со стороны украинских войск повреждено здание больницы.Мэр отметил, что в результате обстрела со стороны украинских войск повреждена кровля больницы МВД.Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК ранее в понедельник сообщило об обстреле Киевского и Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, по городу было выпущено десять ракет из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20220613/donbass-1795011112.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
куйбышевский район
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), куйбышевский район, сцкк
12:00 13.06.2022 (обновлено: 12:29 13.06.2022)
 
В Донецке из-за обстрела ВСУ повредило здание больницы

Из-за обстрела ВСУ Киевского района Донецка повредило кровлю здания больницы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что из-за обстрела Киевского района города со стороны украинских войск повреждено здание больницы.
Мэр отметил, что в результате обстрела со стороны украинских войск повреждена кровля больницы МВД.
Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК ранее в понедельник сообщило об обстреле Киевского и Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, по городу было выпущено десять ракет из РСЗО "Град".
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В миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецк (ДНР)Куйбышевский районСЦКК
 
 
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