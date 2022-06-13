https://ria.ru/20220613/bolnitsa-1795008015.html

В Донецке из-за обстрела ВСУ повредило здание больницы

В Донецке из-за обстрела ВСУ повредило здание больницы - РИА Новости, 13.06.2022

В Донецке из-за обстрела ВСУ повредило здание больницы

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что из-за обстрела Киевского района города со стороны украинских войск повреждено здание больницы. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T12:00

2022-06-13T12:00

2022-06-13T12:29

в мире

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

куйбышевский район

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что из-за обстрела Киевского района города со стороны украинских войск повреждено здание больницы.Мэр отметил, что в результате обстрела со стороны украинских войск повреждена кровля больницы МВД.Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК ранее в понедельник сообщило об обстреле Киевского и Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, по городу было выпущено десять ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20220613/donbass-1795011112.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), куйбышевский район, сцкк