https://ria.ru/20220613/bolnitsa-1795008015.html
В Донецке из-за обстрела ВСУ повредило здание больницы
В Донецке из-за обстрела ВСУ повредило здание больницы - РИА Новости, 13.06.2022
В Донецке из-за обстрела ВСУ повредило здание больницы
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что из-за обстрела Киевского района города со стороны украинских войск повреждено здание больницы. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:00
2022-06-13T12:00
2022-06-13T12:29
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куйбышевский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что из-за обстрела Киевского района города со стороны украинских войск повреждено здание больницы.Мэр отметил, что в результате обстрела со стороны украинских войск повреждена кровля больницы МВД.Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК ранее в понедельник сообщило об обстреле Киевского и Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, по городу было выпущено десять ракет из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20220613/donbass-1795011112.html
донецкая народная республика
украина
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), куйбышевский район, сцкк
12:00 13.06.2022 (обновлено: 12:29 13.06.2022)
В Донецке из-за обстрела ВСУ повредило здание больницы
Из-за обстрела ВСУ Киевского района Донецка повредило кровлю здания больницы