https://ria.ru/20220613/bitkoin-1795018037.html

Биткоин опустился ниже 25 тысяч долларов впервые с декабря 2020 года

Биткоин опустился ниже 25 тысяч долларов впервые с декабря 2020 года - РИА Новости, 13.06.2022

Биткоин опустился ниже 25 тысяч долларов впервые с декабря 2020 года

Цена биткоина в понедельник утром снижается на 10,8% - до отметки в 24,65 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T13:03

2022-06-13T13:03

2022-06-13T13:03

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

сша

федеральная резервная система сша

биткоин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Цена биткоина в понедельник утром снижается на 10,8% - до отметки в 24,65 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.28 мск дешевел на 10,84% - до 24,65 тысячи долларов. Днем ранее он подешевел на 6,17%, его цена доходила до 26,6 тысячи.А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 10,65% - до 24,8 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.Показатель упал до минимума с декабря 2020 года. С начала июня криптовалюта показывает снижение стоимости более чем на 21%.В мае биткоин подешевел на 15,59%, а за всю весну криптовалюта потеряла более 27% своей стоимости, по итогам февраля биткоин стоил 43,2 тысячи долларов.Стоимость биткоина падает в понедельник утром на фоне снижения аппетита к рисковым активам после публикации данных по уровню инфляции в США. Годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до 8,6% - максимума с декабря 1981 года. При этом аналитики ожидали, что годовой показатель останется на уровне апреля, а месячный - ускорится до 0,7% с апрельских 0,3%.Так, инвесторы опасаются дальнейших действий Федрезерва страны, который может придерживаться более жесткой политики в свете ускоряющейся инфляции. Более агрессивные действия ФРС, в свою очередь, могут привести к рецессии."Криптовалюты остаются во власти ФРС и завязли в веселом танце с NASDAQ и другими рисковыми активами", - сказал агентству Блумберг соучредитель крипто-кредитора Nexo Антони Тренчев (Antoni Trenchev).Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ стал лидером падения среди основных американских фондовых бирж в пятницу, опустившись на 3,52%, до 11340,02 пункта

https://ria.ru/20220531/kriptovalyuty-1792075247.html

https://ria.ru/20220404/plati-1781141802.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, федеральная резервная система сша, биткоин