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В Бердянске восстановили электроснабжение после теракта - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Бердянске восстановили электроснабжение после теракта
В Бердянске восстановили электроснабжение после теракта - РИА Новости, 13.06.2022
В Бердянске восстановили электроснабжение после теракта
Электричество в Бердянске Запорожской области, прерванное из-за теракта, восстановлено, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T14:29
2022-06-13T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
бердянск
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Электричество в Бердянске Запорожской области, прерванное из-за теракта, восстановлено, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.В воскресенье в освобожденной части Запорожской области произошло два теракта: первый - на трансформаторной подстанции в Бердянске, что обесточило часть города, второй – возле здания полиции в Мелитополе."Электричество восстановлено силами руководства города Бердянска", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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в мире, запорожская область, бердянск, мелитополь
14:29 13.06.2022 (обновлено: 14:37 13.06.2022)
 
В Бердянске восстановили электроснабжение после теракта

Глава ВГА Балицкий: электроснабжение в Бердянске, прерванное из-за теракта, восстановлено

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГлава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Электричество в Бердянске Запорожской области, прерванное из-за теракта, восстановлено, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
В воскресенье в освобожденной части Запорожской области произошло два теракта: первый - на трансформаторной подстанции в Бердянске, что обесточило часть города, второй – возле здания полиции в Мелитополе.
"Электричество восстановлено силами руководства города Бердянска", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьБердянскМелитополь
 
 
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