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В Бердянске восстановили электроснабжение после теракта

В Бердянске восстановили электроснабжение после теракта - РИА Новости, 13.06.2022

В Бердянске восстановили электроснабжение после теракта

Электричество в Бердянске Запорожской области, прерванное из-за теракта, восстановлено, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T14:29

2022-06-13T14:29

2022-06-13T14:37

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

бердянск

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Электричество в Бердянске Запорожской области, прерванное из-за теракта, восстановлено, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.В воскресенье в освобожденной части Запорожской области произошло два теракта: первый - на трансформаторной подстанции в Бердянске, что обесточило часть города, второй – возле здания полиции в Мелитополе."Электричество восстановлено силами руководства города Бердянска", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

запорожская область

бердянск

мелитополь

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в мире, запорожская область, бердянск, мелитополь