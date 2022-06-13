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В США забили тревогу из-за здоровья Байдена - РИА Новости, 13.06.2022
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В США забили тревогу из-за здоровья Байдена
В США забили тревогу из-за здоровья Байдена - РИА Новости, 13.06.2022
В США забили тревогу из-за здоровья Байдена
Маловероятно, что президенту США Джо Байдену удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем, пишет The American Conservative. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T15:49
2022-06-13T18:32
в мире
сша
джо байден
демократическая партия сша
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Маловероятно, что президенту США Джо Байдену удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем, пишет The American Conservative."Александр Гамильтон в "Записках федералиста" писал об "энергии в исполнительной власти" как о неотъемлемом атрибуте хорошего правительства. Обладает ли Байден с его шаркающей походкой, регулярными ляпами, физическим и когнитивным упадком тем, о чем писал Гамильтон?" — задался вопросом автор материала.Журналист считает, что сейчас Байден оказался в непростой ситуации — у демократов высок риск провалиться на промежуточных выборах. Американцы недовольны растущей инфляцией, в которой напрямую обвиняют Белый дом.Американская история знает примеры, когда президенты терпели поражение на промежуточных выборах, но затем переизбирались на второй срок. Однако между этими случаями и историей Байдена есть одно различие."Возраст играет свою роль. Клинтону было 50 лет, когда он переизбирался в 1996 году. Обаме был 51 год, когда он переизбирался в 2012-м. И оба были на пике своей политической силы. Байдену в день выборов 2024-го будет без двух недель 82 года", — говорится в статье.По мнению аналитика, наиболее вероятный сценарий для Байдена выглядит удручающе. После поражения на промежуточных выборах Демократическая партия сама попросит его снять кандидатуру в 2024 году и выдвинет более молодых кандидатов из числа прогрессистов.
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в мире, сша, джо байден, демократическая партия сша
15:49 13.06.2022 (обновлено: 18:32 13.06.2022)
 
В США забили тревогу из-за здоровья Байдена

The American Conservative: проблемы со здоровьем и возраст помешают Байдену переизбраться

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Маловероятно, что президенту США Джо Байдену удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем, пишет The American Conservative.
"Александр Гамильтон в "Записках федералиста" писал об "энергии в исполнительной власти" как о неотъемлемом атрибуте хорошего правительства. Обладает ли Байден с его шаркающей походкой, регулярными ляпами, физическим и когнитивным упадком тем, о чем писал Гамильтон?" — задался вопросом автор материала.
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Журналист считает, что сейчас Байден оказался в непростой ситуации — у демократов высок риск провалиться на промежуточных выборах. Американцы недовольны растущей инфляцией, в которой напрямую обвиняют Белый дом.
Американская история знает примеры, когда президенты терпели поражение на промежуточных выборах, но затем переизбирались на второй срок. Однако между этими случаями и историей Байдена есть одно различие.
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"Возраст играет свою роль. Клинтону было 50 лет, когда он переизбирался в 1996 году. Обаме был 51 год, когда он переизбирался в 2012-м. И оба были на пике своей политической силы. Байдену в день выборов 2024-го будет без двух недель 82 года", — говорится в статье.
По мнению аналитика, наиболее вероятный сценарий для Байдена выглядит удручающе. После поражения на промежуточных выборах Демократическая партия сама попросит его снять кандидатуру в 2024 году и выдвинет более молодых кандидатов из числа прогрессистов.
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