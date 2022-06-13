https://ria.ru/20220613/bayden-1795042380.html
В США забили тревогу из-за здоровья Байдена
В США забили тревогу из-за здоровья Байдена - РИА Новости, 13.06.2022
В США забили тревогу из-за здоровья Байдена
Маловероятно, что президенту США Джо Байдену удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем, пишет The American Conservative. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T15:49
2022-06-13T15:49
2022-06-13T18:32
в мире
сша
джо байден
демократическая партия сша
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Маловероятно, что президенту США Джо Байдену удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем, пишет The American Conservative."Александр Гамильтон в "Записках федералиста" писал об "энергии в исполнительной власти" как о неотъемлемом атрибуте хорошего правительства. Обладает ли Байден с его шаркающей походкой, регулярными ляпами, физическим и когнитивным упадком тем, о чем писал Гамильтон?" — задался вопросом автор материала.Журналист считает, что сейчас Байден оказался в непростой ситуации — у демократов высок риск провалиться на промежуточных выборах. Американцы недовольны растущей инфляцией, в которой напрямую обвиняют Белый дом.Американская история знает примеры, когда президенты терпели поражение на промежуточных выборах, но затем переизбирались на второй срок. Однако между этими случаями и историей Байдена есть одно различие."Возраст играет свою роль. Клинтону было 50 лет, когда он переизбирался в 1996 году. Обаме был 51 год, когда он переизбирался в 2012-м. И оба были на пике своей политической силы. Байдену в день выборов 2024-го будет без двух недель 82 года", — говорится в статье.По мнению аналитика, наиболее вероятный сценарий для Байдена выглядит удручающе. После поражения на промежуточных выборах Демократическая партия сама попросит его снять кандидатуру в 2024 году и выдвинет более молодых кандидатов из числа прогрессистов.
https://ria.ru/20220612/ssha-1794928478.html
https://ria.ru/20220602/amerika-1792416409.html
https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, демократическая партия сша
15:49 13.06.2022 (обновлено: 18:32 13.06.2022)
В США забили тревогу из-за здоровья Байдена
The American Conservative: проблемы со здоровьем и возраст помешают Байдену переизбраться