https://ria.ru/20220613/bayden-1795042380.html

В США забили тревогу из-за здоровья Байдена

В США забили тревогу из-за здоровья Байдена - РИА Новости, 13.06.2022

В США забили тревогу из-за здоровья Байдена

Маловероятно, что президенту США Джо Байдену удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем, пишет The American Conservative. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T15:49

2022-06-13T15:49

2022-06-13T18:32

в мире

сша

джо байден

демократическая партия сша

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Маловероятно, что президенту США Джо Байдену удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем, пишет The American Conservative."Александр Гамильтон в "Записках федералиста" писал об "энергии в исполнительной власти" как о неотъемлемом атрибуте хорошего правительства. Обладает ли Байден с его шаркающей походкой, регулярными ляпами, физическим и когнитивным упадком тем, о чем писал Гамильтон?" — задался вопросом автор материала.Журналист считает, что сейчас Байден оказался в непростой ситуации — у демократов высок риск провалиться на промежуточных выборах. Американцы недовольны растущей инфляцией, в которой напрямую обвиняют Белый дом.Американская история знает примеры, когда президенты терпели поражение на промежуточных выборах, но затем переизбирались на второй срок. Однако между этими случаями и историей Байдена есть одно различие."Возраст играет свою роль. Клинтону было 50 лет, когда он переизбирался в 1996 году. Обаме был 51 год, когда он переизбирался в 2012-м. И оба были на пике своей политической силы. Байдену в день выборов 2024-го будет без двух недель 82 года", — говорится в статье.По мнению аналитика, наиболее вероятный сценарий для Байдена выглядит удручающе. После поражения на промежуточных выборах Демократическая партия сама попросит его снять кандидатуру в 2024 году и выдвинет более молодых кандидатов из числа прогрессистов.

https://ria.ru/20220612/ssha-1794928478.html

https://ria.ru/20220602/amerika-1792416409.html

https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, джо байден, демократическая партия сша