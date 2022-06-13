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Ракетные комплексы "Бал" Балтфлота защитили побережье на учениях - РИА Новости, 13.06.2022
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Ракетные комплексы "Бал" Балтфлота защитили побережье на учениях
Ракетные комплексы "Бал" Балтфлота защитили побережье на учениях - РИА Новости, 13.06.2022
Ракетные комплексы "Бал" Балтфлота защитили побережье на учениях
Расчеты противокорабельных береговых ракетных комплексов "Бал" Балтийского флота отработали удары по надводным кораблям условного противника в рамках... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T19:02
2022-06-13T19:16
безопасность
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Расчеты противокорабельных береговых ракетных комплексов "Бал" Балтийского флота отработали удары по надводным кораблям условного противника в рамках оперативных учений на Балтике, сообщили в понедельник в пресс-службе Балтфлота."Личный состав комплексов отработал развертывание пусковых установок, маскировку машин, организацию охраны колонн на марше и в позиционных районах, применяя в том числе беспилотные летательные аппараты. В соответствии с полученными целеуказаниями ракетчики провели электронные пуски противокорабельных ракет по условным морским целям", - сообщили на флоте.После отработки стрельб, боевые машины скрытно и за минимальное время сменили позиционный район. Расчеты также проверили работоспособность систем ракет и провели тренировки по выполнению нормативов погрузки и разгрузки вооружения комплексов.Всего в учениях было задействовано порядка 20 единиц военной и специальной техники.
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безопасность, космос - риа наука
19:02 13.06.2022 (обновлено: 19:16 13.06.2022)
 
Ракетные комплексы "Бал" Балтфлота защитили побережье на учениях

Пресс-служба: ракетные комплексы "Бал" Балтфлота защитили побережье на учениях

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБереговой ракетный комплекс "Бал"
Береговой ракетный комплекс Бал - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Расчеты противокорабельных береговых ракетных комплексов "Бал" Балтийского флота отработали удары по надводным кораблям условного противника в рамках оперативных учений на Балтике, сообщили в понедельник в пресс-службе Балтфлота.
"Личный состав комплексов отработал развертывание пусковых установок, маскировку машин, организацию охраны колонн на марше и в позиционных районах, применяя в том числе беспилотные летательные аппараты. В соответствии с полученными целеуказаниями ракетчики провели электронные пуски противокорабельных ракет по условным морским целям", - сообщили на флоте.
Корвет Стойкий - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 22:42
Корабли Балтфлота вышли в море на поиск подлодки "противника"
После отработки стрельб, боевые машины скрытно и за минимальное время сменили позиционный район. Расчеты также проверили работоспособность систем ракет и провели тренировки по выполнению нормативов погрузки и разгрузки вооружения комплексов.
Всего в учениях было задействовано порядка 20 единиц военной и специальной техники.
 
БезопасностьКосмос - РИА Наука
 
 
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