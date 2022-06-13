https://ria.ru/20220613/baltflot-1795067911.html

Ракетные комплексы "Бал" Балтфлота защитили побережье на учениях

Ракетные комплексы "Бал" Балтфлота защитили побережье на учениях - РИА Новости, 13.06.2022

Ракетные комплексы "Бал" Балтфлота защитили побережье на учениях

Расчеты противокорабельных береговых ракетных комплексов "Бал" Балтийского флота отработали удары по надводным кораблям условного противника в рамках... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T19:02

2022-06-13T19:02

2022-06-13T19:16

безопасность

космос - риа наука

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Расчеты противокорабельных береговых ракетных комплексов "Бал" Балтийского флота отработали удары по надводным кораблям условного противника в рамках оперативных учений на Балтике, сообщили в понедельник в пресс-службе Балтфлота."Личный состав комплексов отработал развертывание пусковых установок, маскировку машин, организацию охраны колонн на марше и в позиционных районах, применяя в том числе беспилотные летательные аппараты. В соответствии с полученными целеуказаниями ракетчики провели электронные пуски противокорабельных ракет по условным морским целям", - сообщили на флоте.После отработки стрельб, боевые машины скрытно и за минимальное время сменили позиционный район. Расчеты также проверили работоспособность систем ракет и провели тренировки по выполнению нормативов погрузки и разгрузки вооружения комплексов.Всего в учениях было задействовано порядка 20 единиц военной и специальной техники.

https://ria.ru/20220605/baltflot-1793329077.html

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безопасность, космос - риа наука