https://ria.ru/20220613/aviatsiya-1795007261.html
Российская авиация поразила 63 района сосредоточения сил ВСУ
Российская авиация поразила 63 района сосредоточения сил ВСУ - РИА Новости, 13.06.2022
Российская авиация поразила 63 района сосредоточения сил ВСУ
Российская авиация поразила пункт управления и радиолокационную станцию комплекса "Бук-М3" украинских военных, уничтожены более 120 националистов, два танка и... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T11:50
2022-06-13T11:50
2022-06-13T11:53
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская авиация поразила пункт управления и радиолокационную станцию комплекса "Бук-М3" украинских военных, уничтожены более 120 националистов, два танка и семь артиллерийских орудий, сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены один пункт управления, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Лисичанска Луганской Народной Республики, а также 63 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков."В результате ударов авиации уничтожено более 120 националистов, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей", - добавил он.
https://ria.ru/20220613/ukraina-1795007115.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков, бук (зенитный ракетный комплекс)
11:50 13.06.2022 (обновлено: 11:53 13.06.2022)
Российская авиация поразила 63 района сосредоточения сил ВСУ
Российская авиация поразила 63 района сосредоточения сил ВСУ и более 120 националистов