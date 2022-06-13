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Российская авиация поразила 63 района сосредоточения сил ВСУ - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/aviatsiya-1795007261.html
Российская авиация поразила 63 района сосредоточения сил ВСУ
Российская авиация поразила 63 района сосредоточения сил ВСУ - РИА Новости, 13.06.2022
Российская авиация поразила 63 района сосредоточения сил ВСУ
Российская авиация поразила пункт управления и радиолокационную станцию комплекса "Бук-М3" украинских военных, уничтожены более 120 националистов, два танка и... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T11:50
2022-06-13T11:53
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская авиация поразила пункт управления и радиолокационную станцию комплекса "Бук-М3" украинских военных, уничтожены более 120 националистов, два танка и семь артиллерийских орудий, сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены один пункт управления, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Лисичанска Луганской Народной Республики, а также 63 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков."В результате ударов авиации уничтожено более 120 националистов, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей", - добавил он.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков, бук (зенитный ракетный комплекс)
11:50 13.06.2022 (обновлено: 11:53 13.06.2022)
 
Российская авиация поразила 63 района сосредоточения сил ВСУ

Российская авиация поразила 63 района сосредоточения сил ВСУ и более 120 националистов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8 АМТШ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Вертолеты Ми-8 АМТШ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
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Вертолеты Ми-8 АМТШ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская авиация поразила пункт управления и радиолокационную станцию комплекса "Бук-М3" украинских военных, уничтожены более 120 националистов, два танка и семь артиллерийских орудий, сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены один пункт управления, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Лисичанска Луганской Народной Республики, а также 63 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.
"В результате ударов авиации уничтожено более 120 националистов, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей", - добавил он.
Конашенков: Поражены 247 районов сосредоточения военной техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
11:50Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников под Федоровкой
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныИгорь КонашенковБук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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