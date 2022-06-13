https://ria.ru/20220613/aviatsiya-1795007261.html

Российская авиация поразила 63 района сосредоточения сил ВСУ

Российская авиация поразила 63 района сосредоточения сил ВСУ - РИА Новости, 13.06.2022

Российская авиация поразила 63 района сосредоточения сил ВСУ

Российская авиация поразила пункт управления и радиолокационную станцию комплекса "Бук-М3" украинских военных, уничтожены более 120 националистов, два танка и... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T11:50

2022-06-13T11:50

2022-06-13T11:53

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

игорь конашенков

бук (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская авиация поразила пункт управления и радиолокационную станцию комплекса "Бук-М3" украинских военных, уничтожены более 120 националистов, два танка и семь артиллерийских орудий, сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены один пункт управления, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Лисичанска Луганской Народной Республики, а также 63 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков."В результате ударов авиации уничтожено более 120 националистов, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей", - добавил он.

https://ria.ru/20220613/ukraina-1795007115.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков, бук (зенитный ракетный комплекс)