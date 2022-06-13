https://ria.ru/20220613/armiya-1795017364.html

Лукашенко заявил о существенном усовершенствовании белорусской армии

Лукашенко заявил о существенном усовершенствовании белорусской армии - РИА Новости, 13.06.2022

Лукашенко заявил о существенном усовершенствовании белорусской армии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна за пять подходов существенно усовершенствовала национальную армию. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T12:58

2022-06-13T12:58

2022-06-13T12:58

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 13 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна за пять подходов существенно усовершенствовала национальную армию."Что касается министерства обороны, то мы, наверное, уже несколько раз подходили к совершенствованию деятельности нашей армии, это естественно в зависимости от того, как развиваются события, какова будущая война, если не дай Бог, она будет и так далее. В общем, причин очень много и, наверное, раз пять мы существенно усовершенствовали структуру и деятельность нашей армии", - сказал Лукашенко. Видео размещено на близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале "Пул Первого".Лукашенко также отметил, что недавно было принято решение, связанное с МЧС, к которому возможно возвращение в дальнейшем, а пограничные войска белорусский лидер назвал "оптимальной структурой", поскольку они учитывают опыт советского времени и особенности текущей ситуации.

белоруссия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, александр лукашенко