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Лукашенко заявил о существенном усовершенствовании белорусской армии - РИА Новости, 13.06.2022
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Лукашенко заявил о существенном усовершенствовании белорусской армии
Лукашенко заявил о существенном усовершенствовании белорусской армии - РИА Новости, 13.06.2022
Лукашенко заявил о существенном усовершенствовании белорусской армии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна за пять подходов существенно усовершенствовала национальную армию. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:58
2022-06-13T12:58
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 13 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна за пять подходов существенно усовершенствовала национальную армию."Что касается министерства обороны, то мы, наверное, уже несколько раз подходили к совершенствованию деятельности нашей армии, это естественно в зависимости от того, как развиваются события, какова будущая война, если не дай Бог, она будет и так далее. В общем, причин очень много и, наверное, раз пять мы существенно усовершенствовали структуру и деятельность нашей армии", - сказал Лукашенко. Видео размещено на близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале "Пул Первого".Лукашенко также отметил, что недавно было принято решение, связанное с МЧС, к которому возможно возвращение в дальнейшем, а пограничные войска белорусский лидер назвал "оптимальной структурой", поскольку они учитывают опыт советского времени и особенности текущей ситуации.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
12:58 13.06.2022
 
Лукашенко заявил о существенном усовершенствовании белорусской армии

Лукашенко заявил, что Белоруссия существенно усовершенствовала национальную армию

© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкЭкзамен на получение крапового берета белорусскими солдатами
Экзамен на получение крапового берета белорусскими солдатами - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Егор Еремов
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Экзамен на получение крапового берета белорусскими солдатами. Архивное фото
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МИНСК, 13 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна за пять подходов существенно усовершенствовала национальную армию.
"Что касается министерства обороны, то мы, наверное, уже несколько раз подходили к совершенствованию деятельности нашей армии, это естественно в зависимости от того, как развиваются события, какова будущая война, если не дай Бог, она будет и так далее. В общем, причин очень много и, наверное, раз пять мы существенно усовершенствовали структуру и деятельность нашей армии", - сказал Лукашенко. Видео размещено на близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале "Пул Первого".
Лукашенко также отметил, что недавно было принято решение, связанное с МЧС, к которому возможно возвращение в дальнейшем, а пограничные войска белорусский лидер назвал "оптимальной структурой", поскольку они учитывают опыт советского времени и особенности текущей ситуации.
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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