https://ria.ru/20220613/armiya-1795012895.html

В правительстве озвучили планы развития отечественных беспилотников

В правительстве озвучили планы развития отечественных беспилотников - РИА Новости, 13.06.2022

В правительстве озвучили планы развития отечественных беспилотников

Российские беспилотники "Альтиус" способны нести полезную нагрузку в виде противокорабельных ракет дальностью поражения до 300 километров, промышленность... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T12:33

2022-06-13T12:33

2022-06-13T13:39

безопасность

технологии

правительство рф

борисов

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские беспилотники "Альтиус" способны нести полезную нагрузку в виде противокорабельных ракет дальностью поражения до 300 километров, промышленность проведет работы по совместимости беспилотника с такими ракетами, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс."Боевая эффективность этого беспилотника (турецкий Akinci) определяется скорее не техническими параметрами самого беспилотного средства, а той полезной нагрузкой, которую он способен нести. Речь идет о противокорабельной ракете дальностью 300 км. У нас подобные авиационные средства поражения есть. Их нужно "поженить" с беспилотными средствами. По своей грузоподъемности, по своим возможностям современные беспилотные средства "Иноходец", "Альтиус" позволяют брать такую полезную нагрузку и работать. Они находятся на финальной стадии, выводятся на серийное производство, с небольшим отставанием, и конечно, мы эту брешь закроем", - сказал он в интервью РБК.

https://ria.ru/20220613/armiya-1794985757.html

борисов

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безопасность, технологии, правительство рф, борисов