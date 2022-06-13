https://ria.ru/20220613/armiya-1795012895.html
В правительстве озвучили планы развития отечественных беспилотников
В правительстве озвучили планы развития отечественных беспилотников - РИА Новости, 13.06.2022
В правительстве озвучили планы развития отечественных беспилотников
Российские беспилотники "Альтиус" способны нести полезную нагрузку в виде противокорабельных ракет дальностью поражения до 300 километров, промышленность... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:33
2022-06-13T12:33
2022-06-13T13:39
безопасность
технологии
правительство рф
борисов
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские беспилотники "Альтиус" способны нести полезную нагрузку в виде противокорабельных ракет дальностью поражения до 300 километров, промышленность проведет работы по совместимости беспилотника с такими ракетами, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс."Боевая эффективность этого беспилотника (турецкий Akinci) определяется скорее не техническими параметрами самого беспилотного средства, а той полезной нагрузкой, которую он способен нести. Речь идет о противокорабельной ракете дальностью 300 км. У нас подобные авиационные средства поражения есть. Их нужно "поженить" с беспилотными средствами. По своей грузоподъемности, по своим возможностям современные беспилотные средства "Иноходец", "Альтиус" позволяют брать такую полезную нагрузку и работать. Они находятся на финальной стадии, выводятся на серийное производство, с небольшим отставанием, и конечно, мы эту брешь закроем", - сказал он в интервью РБК.
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борисов
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безопасность, технологии, правительство рф, борисов
12:33 13.06.2022 (обновлено: 13:39 13.06.2022)
В правительстве озвучили планы развития отечественных беспилотников
Вице-премьер Борисов: беспилотники совместят с дальнобойными противокорабельными ракетами