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Россия нарастит производство боевых беспилотников - РИА Новости, 13.06.2022
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Россия нарастит производство боевых беспилотников
Россия нарастит производство боевых беспилотников - РИА Новости, 13.06.2022
Россия нарастит производство боевых беспилотников
Россия нарастит производство боевых беспилотников, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T11:28
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безопасность
россия
правительство рф
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия нарастит производство боевых беспилотников, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс."Будем наращивать производство", - сказал Борисов в интервью РБК, отвечая на соответствующий вопрос.Он отметил, что новые тяжелые беспилотники "Альтиус" и беспилотники большой продолжительности полета "Иноходец" сопоставимы по характеристикам с западными и турецкими аналогами, в частности, с новым турецким беспилотником Akinci.
https://ria.ru/20220613/armiya-1794985757.html
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безопасность, россия, правительство рф
11:28 13.06.2022 (обновлено: 11:40 13.06.2022)
 
Россия нарастит производство боевых беспилотников

Вице-премьер Борисов: в России планируют нарастить производство боевых беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат "Орлан-10"
Беспилотный летательный аппарат Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия нарастит производство боевых беспилотников, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.
"Будем наращивать производство", - сказал Борисов в интервью РБК, отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что новые тяжелые беспилотники "Альтиус" и беспилотники большой продолжительности полета "Иноходец" сопоставимы по характеристикам с западными и турецкими аналогами, в частности, с новым турецким беспилотником Akinci.
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