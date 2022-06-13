https://ria.ru/20220613/armiya-1795004542.html

Россия нарастит производство боевых беспилотников

Россия нарастит производство боевых беспилотников - РИА Новости, 13.06.2022

Россия нарастит производство боевых беспилотников

Россия нарастит производство боевых беспилотников, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T11:28

2022-06-13T11:28

2022-06-13T11:40

безопасность

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия нарастит производство боевых беспилотников, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс."Будем наращивать производство", - сказал Борисов в интервью РБК, отвечая на соответствующий вопрос.Он отметил, что новые тяжелые беспилотники "Альтиус" и беспилотники большой продолжительности полета "Иноходец" сопоставимы по характеристикам с западными и турецкими аналогами, в частности, с новым турецким беспилотником Akinci.

https://ria.ru/20220613/armiya-1794985757.html

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безопасность, россия, правительство рф