09:06 13.06.2022 (обновлено: 15:27 13.06.2022)
В правительстве рассказали о ситуации с беспилотниками в армии
Вице-премьер Борисов заявил о наличии у ВС России практически всех типов беспилотников
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск БПЛА "Орион" в ходе специальной военной операции
Запуск БПЛА "Орион" в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия на сегодняшний день имеет в наличии практически все типы беспилотников военного назначения, но с опозданием занялась их внедрением в войска, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.
"Думаю, что мы с опозданием занялись серьезным внедрением беспилотных средств — это объективно. Хотя сирийский конфликт подтолкнул нас к этому — мы динамично развиваемся в этом направлении и имеем практически все типажи беспилотных средств: разведывательных, ударных, тактических и оперативных и оперативно-тактических", — сказал вице премьер в интервью РБК.
При этом он отметил, что в целом российское оружие в ходе специальной военной операции показывает себя неплохо, хорошо работает высокоточное оружие, артиллерия и авиационные средства поражения.
Борисов считает, что в дальнейшем роль высокоточного оружия будет только расти, будет повышаться его огневая мощь. Это, по его словам, позволит поражать инфраструктуру и основные силы противника до начала прямого контакта, что сохранит жизни российских военнослужащих.
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