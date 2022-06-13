Рейтинг@Mail.ru
В правительстве рассказали о ситуации с беспилотниками в армии - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220613/armiya-1794985757.html
В правительстве рассказали о ситуации с беспилотниками в армии
В правительстве рассказали о ситуации с беспилотниками в армии - РИА Новости, 13.06.2022
В правительстве рассказали о ситуации с беспилотниками в армии
Россия на сегодняшний день имеет в наличии практически все типы беспилотников военного назначения, но с опозданием занялась их внедрением в войска, сообщил... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T09:06
2022-06-13T15:27
безопасность
технологии
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792250931_0:48:1524:905_1920x0_80_0_0_5a7a318db779f1f477bc0ff2f36c9e3f.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия на сегодняшний день имеет в наличии практически все типы беспилотников военного назначения, но с опозданием занялась их внедрением в войска, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс."Думаю, что мы с опозданием занялись серьезным внедрением беспилотных средств — это объективно. Хотя сирийский конфликт подтолкнул нас к этому — мы динамично развиваемся в этом направлении и имеем практически все типажи беспилотных средств: разведывательных, ударных, тактических и оперативных и оперативно-тактических", — сказал вице премьер в интервью РБК.При этом он отметил, что в целом российское оружие в ходе специальной военной операции показывает себя неплохо, хорошо работает высокоточное оружие, артиллерия и авиационные средства поражения.Борисов считает, что в дальнейшем роль высокоточного оружия будет только расти, будет повышаться его огневая мощь. Это, по его словам, позволит поражать инфраструктуру и основные силы противника до начала прямого контакта, что сохранит жизни российских военнослужащих.
https://ria.ru/20220120/armiya-1768709553.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792250931_78:0:1429:1013_1920x0_80_0_0_3de99585ee74c213ed8d2ec9eaf79514.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, россия, вооруженные силы рф
09:06 13.06.2022 (обновлено: 15:27 13.06.2022)
 
В правительстве рассказали о ситуации с беспилотниками в армии

Вице-премьер Борисов заявил о наличии у ВС России практически всех типов беспилотников

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск БПЛА "Орион" в ходе специальной военной операции
Запуск БПЛА Орион в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Запуск БПЛА "Орион" в ходе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия на сегодняшний день имеет в наличии практически все типы беспилотников военного назначения, но с опозданием занялась их внедрением в войска, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.
"Думаю, что мы с опозданием занялись серьезным внедрением беспилотных средств — это объективно. Хотя сирийский конфликт подтолкнул нас к этому — мы динамично развиваемся в этом направлении и имеем практически все типажи беспилотных средств: разведывательных, ударных, тактических и оперативных и оперативно-тактических", — сказал вице премьер в интервью РБК.
При этом он отметил, что в целом российское оружие в ходе специальной военной операции показывает себя неплохо, хорошо работает высокоточное оружие, артиллерия и авиационные средства поражения.
Борисов считает, что в дальнейшем роль высокоточного оружия будет только расти, будет повышаться его огневая мощь. Это, по его словам, позволит поражать инфраструктуру и основные силы противника до начала прямого контакта, что сохранит жизни российских военнослужащих.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 12:49
Шойгу назвал долю современного оружия в российской армии
 
БезопасностьТехнологииРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала