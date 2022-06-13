https://ria.ru/20220613/armiya-1794985757.html

В правительстве рассказали о ситуации с беспилотниками в армии

В правительстве рассказали о ситуации с беспилотниками в армии - РИА Новости, 13.06.2022

В правительстве рассказали о ситуации с беспилотниками в армии

Россия на сегодняшний день имеет в наличии практически все типы беспилотников военного назначения, но с опозданием занялась их внедрением в войска, сообщил... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T09:06

2022-06-13T09:06

2022-06-13T15:27

безопасность

технологии

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия на сегодняшний день имеет в наличии практически все типы беспилотников военного назначения, но с опозданием занялась их внедрением в войска, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс."Думаю, что мы с опозданием занялись серьезным внедрением беспилотных средств — это объективно. Хотя сирийский конфликт подтолкнул нас к этому — мы динамично развиваемся в этом направлении и имеем практически все типажи беспилотных средств: разведывательных, ударных, тактических и оперативных и оперативно-тактических", — сказал вице премьер в интервью РБК.При этом он отметил, что в целом российское оружие в ходе специальной военной операции показывает себя неплохо, хорошо работает высокоточное оружие, артиллерия и авиационные средства поражения.Борисов считает, что в дальнейшем роль высокоточного оружия будет только расти, будет повышаться его огневая мощь. Это, по его словам, позволит поражать инфраструктуру и основные силы противника до начала прямого контакта, что сохранит жизни российских военнослужащих.

https://ria.ru/20220120/armiya-1768709553.html

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безопасность, технологии, россия, вооруженные силы рф