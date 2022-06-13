https://ria.ru/20220613/antalya-1795061315.html

Свыше трех миллионов туристов посетили Анталью воздушным транспортом

Свыше трех миллионов туристов посетили Анталью воздушным транспортом - РИА Новости, 13.06.2022

Свыше трех миллионов туристов посетили Анталью воздушным транспортом

Свыше трех миллионов туристов посетили турецкую Анталью воздушным транспортом с начала года, сообщает агентство Anadolu. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T18:04

2022-06-13T18:04

2022-06-13T18:08

новости - туризм

анталья (провинция)

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АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Свыше трех миллионов туристов посетили турецкую Анталью воздушным транспортом с начала года, сообщает агентство Anadolu."В Анталью с 1 января по 12 июня 2022 года воздушным транспортом прибыло 3 104 300 туристов. Число туристов, прибывших в Анталью воздушным транспортом, с начала года увеличилось на 227 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель составил 949 182 человек", - передает агентство.Уточняется, что с 1 по 12 июня в туристическую столицу Турции прибыло 688 993 гостей, что больше показателя за аналогичный период прошлого года на 241 процент.

https://ria.ru/20220613/puteshestviya-1794967419.html

анталья (провинция)

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новости - туризм, анталья (провинция), турция