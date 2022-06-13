СМИ узнали, как живут в изгнании афганские высокопоставленные чиновники
WSJ: бывшие министры и экс-президент Афганистана живут в дорогих домах в США, ОАЭ и Турции
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай
Экс-президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ряд высокопоставленных чиновников из правительства экс-президента Афганистана Ашрафа Гани сейчас живут за границей в дорогих домах, часть из которых были приобретены за годы их службы, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на документы и интервью.
Согласно изданию, сам Гани с супругой живет на частной вилле, которую им предоставили ОАЭ. Семья экс-советника Гани по безопасности Хамдуллы Мохиба переехала в дом в американском штате Флорида, который принадлежит его теще. Супруге бывшего советника принадлежит "инвестиционное имущество" в Вашингтоне. Эти данные подтвердил сам Мохиб.
Бывший министр финансов Халид Пайенда владеет недвижимостью под Вашингтоном более чем на 1 миллион долларов, отмечает газета. Однако, по словам экс-министра, после того, как он прибыл в США, ему пришлось некоторое время работать водителем, чтобы решить проблемы с финансами.
Экс-министр экономики Мустафа Мастур владеет квартирой в Дубае, которую, как он утверждает, приобрел до того, как возглавил ведомство. Он живет в апартаментах, которые купил в Стамбуле за несколько месяцев до того, как в Афганистане к власти пришли талибы.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность