https://ria.ru/20220613/afganistan-1795040220.html

СМИ узнали, как живут в изгнании афганские высокопоставленные чиновники

СМИ узнали, как живут в изгнании афганские высокопоставленные чиновники - РИА Новости, 13.06.2022

СМИ узнали, как живут в изгнании афганские высокопоставленные чиновники

Ряд высокопоставленных чиновников из правительства экс-президента Афганистана Ашрафа Гани сейчас живут за границей в дорогих домах, часть из которых были... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T15:34

2022-06-13T15:34

2022-06-13T15:34

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

талибан

ашраф гани ахмадзай

хамдулла мохиб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/112294/77/1122947763_0:179:3006:1870_1920x0_80_0_0_20e0bc680f4b06b8d8aeaacda777d5a6.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ряд высокопоставленных чиновников из правительства экс-президента Афганистана Ашрафа Гани сейчас живут за границей в дорогих домах, часть из которых были приобретены за годы их службы, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на документы и интервью.Согласно изданию, сам Гани с супругой живет на частной вилле, которую им предоставили ОАЭ. Семья экс-советника Гани по безопасности Хамдуллы Мохиба переехала в дом в американском штате Флорида, который принадлежит его теще. Супруге бывшего советника принадлежит "инвестиционное имущество" в Вашингтоне. Эти данные подтвердил сам Мохиб.Бывший министр финансов Халид Пайенда владеет недвижимостью под Вашингтоном более чем на 1 миллион долларов, отмечает газета. Однако, по словам экс-министра, после того, как он прибыл в США, ему пришлось некоторое время работать водителем, чтобы решить проблемы с финансами.Экс-министр экономики Мустафа Мастур владеет квартирой в Дубае, которую, как он утверждает, приобрел до того, как возглавил ведомство. Он живет в апартаментах, которые купил в Стамбуле за несколько месяцев до того, как в Афганистане к власти пришли талибы.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20210913/zoloto-1749849040.html

https://ria.ru/20211007/afganistan-1753468423.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, афганистан, талибан, ашраф гани ахмадзай, хамдулла мохиб