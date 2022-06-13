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СМИ узнали, как живут в изгнании афганские высокопоставленные чиновники - РИА Новости, 13.06.2022
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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20220613/afganistan-1795040220.html
СМИ узнали, как живут в изгнании афганские высокопоставленные чиновники
СМИ узнали, как живут в изгнании афганские высокопоставленные чиновники - РИА Новости, 13.06.2022
СМИ узнали, как живут в изгнании афганские высокопоставленные чиновники
Ряд высокопоставленных чиновников из правительства экс-президента Афганистана Ашрафа Гани сейчас живут за границей в дорогих домах, часть из которых были... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T15:34
2022-06-13T15:34
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
талибан
ашраф гани ахмадзай
хамдулла мохиб
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ряд высокопоставленных чиновников из правительства экс-президента Афганистана Ашрафа Гани сейчас живут за границей в дорогих домах, часть из которых были приобретены за годы их службы, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на документы и интервью.Согласно изданию, сам Гани с супругой живет на частной вилле, которую им предоставили ОАЭ. Семья экс-советника Гани по безопасности Хамдуллы Мохиба переехала в дом в американском штате Флорида, который принадлежит его теще. Супруге бывшего советника принадлежит "инвестиционное имущество" в Вашингтоне. Эти данные подтвердил сам Мохиб.Бывший министр финансов Халид Пайенда владеет недвижимостью под Вашингтоном более чем на 1 миллион долларов, отмечает газета. Однако, по словам экс-министра, после того, как он прибыл в США, ему пришлось некоторое время работать водителем, чтобы решить проблемы с финансами.Экс-министр экономики Мустафа Мастур владеет квартирой в Дубае, которую, как он утверждает, приобрел до того, как возглавил ведомство. Он живет в апартаментах, которые купил в Стамбуле за несколько месяцев до того, как в Афганистане к власти пришли талибы.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20210913/zoloto-1749849040.html
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в мире, афганистан, талибан, ашраф гани ахмадзай, хамдулла мохиб
15:34 13.06.2022
 
СМИ узнали, как живут в изгнании афганские высокопоставленные чиновники

WSJ: бывшие министры и экс-президент Афганистана живут в дорогих домах в США, ОАЭ и Турции

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай
Экс-президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Экс-президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ряд высокопоставленных чиновников из правительства экс-президента Афганистана Ашрафа Гани сейчас живут за границей в дорогих домах, часть из которых были приобретены за годы их службы, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на документы и интервью.
Согласно изданию, сам Гани с супругой живет на частной вилле, которую им предоставили ОАЭ. Семья экс-советника Гани по безопасности Хамдуллы Мохиба переехала в дом в американском штате Флорида, который принадлежит его теще. Супруге бывшего советника принадлежит "инвестиционное имущество" в Вашингтоне. Эти данные подтвердил сам Мохиб.
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Талибы опубликовали видео с богатствами, найденными в доме Салеха
Бывший министр финансов Халид Пайенда владеет недвижимостью под Вашингтоном более чем на 1 миллион долларов, отмечает газета. Однако, по словам экс-министра, после того, как он прибыл в США, ему пришлось некоторое время работать водителем, чтобы решить проблемы с финансами.
Экс-министр экономики Мустафа Мастур владеет квартирой в Дубае, которую, как он утверждает, приобрел до того, как возглавил ведомство. Он живет в апартаментах, которые купил в Стамбуле за несколько месяцев до того, как в Афганистане к власти пришли талибы.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанТалибанАшраф Гани АхмадзайХамдулла Мохиб
 
 
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