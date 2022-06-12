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В МИД Украины утверждают, что проложили два маршрута для экспорта зерна

В МИД Украины утверждают, что проложили два маршрута для экспорта зерна - РИА Новости, 12.06.2022

В МИД Украины утверждают, что проложили два маршрута для экспорта зерна

Украина проложила два маршрута для экспорта зерна через Польшу и Румынию для предотвращения глобального продовольственного кризиса, сообщило агентство Рейтер со РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T21:29

2022-06-12T21:29

2022-06-12T21:29

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Украина проложила два маршрута для экспорта зерна через Польшу и Румынию для предотвращения глобального продовольственного кризиса, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заместителя министра иностранных дел страны Дмитрия Сеника.По словам Сеника, Украина ведет переговоры со странами Балтии о добавлении третьего коридора для экспорта продовольствия, отметило агентство. Сеник не уточнил, сколько зерна уже перевезено или будет перевезено по этим маршрутам, говорится в публикации.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793278260.html

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оон, украина, ситуация в днр и лнр, сингапур, экономика, мид украины