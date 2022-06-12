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В МИД Украины утверждают, что проложили два маршрута для экспорта зерна - РИА Новости, 12.06.2022
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В МИД Украины утверждают, что проложили два маршрута для экспорта зерна
В МИД Украины утверждают, что проложили два маршрута для экспорта зерна - РИА Новости, 12.06.2022
В МИД Украины утверждают, что проложили два маршрута для экспорта зерна
Украина проложила два маршрута для экспорта зерна через Польшу и Румынию для предотвращения глобального продовольственного кризиса, сообщило агентство Рейтер со РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T21:29
2022-06-12T21:29
оон
украина
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сингапур
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мид украины
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Украина проложила два маршрута для экспорта зерна через Польшу и Румынию для предотвращения глобального продовольственного кризиса, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заместителя министра иностранных дел страны Дмитрия Сеника.По словам Сеника, Украина ведет переговоры со странами Балтии о добавлении третьего коридора для экспорта продовольствия, отметило агентство. Сеник не уточнил, сколько зерна уже перевезено или будет перевезено по этим маршрутам, говорится в публикации.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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оон, украина, ситуация в днр и лнр, сингапур, экономика, мид украины
21:29 12.06.2022
 
В МИД Украины утверждают, что проложили два маршрута для экспорта зерна

В МИД Украины утверждают, что проложили маршруты для экспорта зерна через Польшу и Румынию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Украина проложила два маршрута для экспорта зерна через Польшу и Румынию для предотвращения глобального продовольственного кризиса, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заместителя министра иностранных дел страны Дмитрия Сеника.
"Эти маршруты не идеальны, потому что создают определенные заторы, но мы тем временем делаем все возможное, чтобы развивать эти маршруты", - сказал Сеник агентству в кулуарах конференции по безопасности в Сингапуре.
По словам Сеника, Украина ведет переговоры со странами Балтии о добавлении третьего коридора для экспорта продовольствия, отметило агентство. Сеник не уточнил, сколько зерна уже перевезено или будет перевезено по этим маршрутам, говорится в публикации.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
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