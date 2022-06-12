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Школы Запорожской области будут работать по российским стандартам - РИА Новости, 12.06.2022
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Школы Запорожской области будут работать по российским стандартам
Школы Запорожской области будут работать по российским стандартам - РИА Новости, 12.06.2022
Школы Запорожской области будут работать по российским стандартам
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября школы Запорожской области будут работать по российским стандартам. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T14:53
2022-06-12T14:53
общество
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября школы Запорожской области будут работать по российским стандартам."Мы сделаем всё, чтобы 1 сентября открылись школы, чтобы максимально школы были готовы работать по российским стандартам. Российское школьное образование - одно из лучших в мире. По качеству начальной школы по всем международным исследованиям Россия на первом месте. Обязательно качественное образование, которое даёт возможность каждому школьнику себя реализовать, затем получить либо среднее-специальное образование, либо высшее образование, получить достойную профессию - всё это будет здесь реализовано", - сказал Кравцов журналистам.Он отметил, что произойдёт интеграция с российским образованием."Мы уже определённые шаги для этого делаем. Подготовку учителей, поставку учебников - эти вопросы решены, работа с инфраструктурой, подготовка школ к 1 сентября", - сказал он.
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общество, россия
14:53 12.06.2022
 
Школы Запорожской области будут работать по российским стандартам

Кравцов: школы Запорожской области будут работать по российским стандартам

© Фото : Минпросвещения РоссииМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов во время общения с журналистами
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© Фото : Минпросвещения России
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время общения с журналистами. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября школы Запорожской области будут работать по российским стандартам.
"Мы сделаем всё, чтобы 1 сентября открылись школы, чтобы максимально школы были готовы работать по российским стандартам. Российское школьное образование - одно из лучших в мире. По качеству начальной школы по всем международным исследованиям Россия на первом месте. Обязательно качественное образование, которое даёт возможность каждому школьнику себя реализовать, затем получить либо среднее-специальное образование, либо высшее образование, получить достойную профессию - всё это будет здесь реализовано", - сказал Кравцов журналистам.
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Он отметил, что произойдёт интеграция с российским образованием.
"Мы уже определённые шаги для этого делаем. Подготовку учителей, поставку учебников - эти вопросы решены, работа с инфраструктурой, подготовка школ к 1 сентября", - сказал он.
 
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