https://ria.ru/20220612/zakharova-1794949342.html

Настоящая интеллигенция не позволит себе оскорблять армию, заявила Захарова

Настоящая интеллигенция не позволит себе оскорблять армию, заявила Захарова - РИА Новости, 12.06.2022

Настоящая интеллигенция не позволит себе оскорблять армию, заявила Захарова

Настоящая интеллигенция никогда не позволит себе плохих слов в адрес военнослужащих, в отличие от тех людей, которые оскорбляют сегодня армию, заявила... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T20:21

2022-06-12T20:21

2022-06-12T20:21

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Настоящая интеллигенция никогда не позволит себе плохих слов в адрес военнослужащих, в отличие от тех людей, которые оскорбляют сегодня армию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее мнению, данные люди не являются интеллигенцией. "Интеллигенция – это люди, которые в первую очередь знают историю страны. Знающие историю нашей страны никогда в жизни не смогут позволить себе ни одного оскорбительного слова в адрес наших защитников и наших воинов". Она попросила адресатов своей речи помнить об этом.

https://ria.ru/20220610/arktika-1794559641.html

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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество