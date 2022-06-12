Рейтинг@Mail.ru
Настоящая интеллигенция не позволит себе оскорблять армию, заявила Захарова - РИА Новости, 12.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220612/zakharova-1794949342.html
Настоящая интеллигенция не позволит себе оскорблять армию, заявила Захарова
Настоящая интеллигенция не позволит себе оскорблять армию, заявила Захарова - РИА Новости, 12.06.2022
Настоящая интеллигенция не позволит себе оскорблять армию, заявила Захарова
Настоящая интеллигенция никогда не позволит себе плохих слов в адрес военнослужащих, в отличие от тех людей, которые оскорбляют сегодня армию, заявила... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T20:21
2022-06-12T20:21
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:87:3016:1784_1920x0_80_0_0_ed3c2479fa3e61bdd02a5ca87ad63578.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Настоящая интеллигенция никогда не позволит себе плохих слов в адрес военнослужащих, в отличие от тех людей, которые оскорбляют сегодня армию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее мнению, данные люди не являются интеллигенцией. "Интеллигенция – это люди, которые в первую очередь знают историю страны. Знающие историю нашей страны никогда в жизни не смогут позволить себе ни одного оскорбительного слова в адрес наших защитников и наших воинов". Она попросила адресатов своей речи помнить об этом.
https://ria.ru/20220610/arktika-1794559641.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1bbb49179a82523f08e635b6b90759b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество
20:21 12.06.2022
 
Настоящая интеллигенция не позволит себе оскорблять армию, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: настоящая интеллигенция не позволит себе оскорблять армию

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Настоящая интеллигенция никогда не позволит себе плохих слов в адрес военнослужащих, в отличие от тех людей, которые оскорбляют сегодня армию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Посмотрите, какое количество мы услышали, конечно, не связанное ни с каким большинством, но так или иначе, их голосок, хоть тонкий, но как комариный – неприятный. Раздавался с критикой, с непониманием или просто с какими-то оскорблениями в адрес нашей страны и нашего народа от тех людей, которые называют себя нашей интеллигенцией", - сказала Захарова в эфире "России 1".
По ее мнению, данные люди не являются интеллигенцией. "Интеллигенция – это люди, которые в первую очередь знают историю страны. Знающие историю нашей страны никогда в жизни не смогут позволить себе ни одного оскорбительного слова в адрес наших защитников и наших воинов". Она попросила адресатов своей речи помнить об этом.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 14:32
Захарова заявила об ущербности линии Запада в Арктике
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала