Настоящая интеллигенция не позволит себе оскорблять армию, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: настоящая интеллигенция не позволит себе оскорблять армию
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Настоящая интеллигенция никогда не позволит себе плохих слов в адрес военнослужащих, в отличие от тех людей, которые оскорбляют сегодня армию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Посмотрите, какое количество мы услышали, конечно, не связанное ни с каким большинством, но так или иначе, их голосок, хоть тонкий, но как комариный – неприятный. Раздавался с критикой, с непониманием или просто с какими-то оскорблениями в адрес нашей страны и нашего народа от тех людей, которые называют себя нашей интеллигенцией", - сказала Захарова в эфире "России 1".
По ее мнению, данные люди не являются интеллигенцией. "Интеллигенция – это люди, которые в первую очередь знают историю страны. Знающие историю нашей страны никогда в жизни не смогут позволить себе ни одного оскорбительного слова в адрес наших защитников и наших воинов". Она попросила адресатов своей речи помнить об этом.
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