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Жители Югры собирают "коробки добра" для молодежи из ДНР - РИА Новости, 12.06.2022
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Жители Югры собирают "коробки добра" для молодежи из ДНР
Жители Югры собирают "коробки добра" для молодежи из ДНР - РИА Новости, 12.06.2022
Жители Югры собирают "коробки добра" для молодежи из ДНР
Акция по сбору гуманитарной помощи для молодежи ДНР началась в День России в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, персонализированные "коробки добра"... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T15:17
2022-06-12T15:17
наталья комарова
макеевка
донецкая народная республика
донбасс
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Акция по сбору гуманитарной помощи для молодежи ДНР началась в День России в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, персонализированные "коробки добра" будут содержать не только вещи первой необходимости, но и сувениры из мест, откуда они отправятся в Донбасс, сообщила РИА Новости замруководителя регионального гуманитарного добровольческого корпуса Светлана Басова."Молодежная акция будет проходить с 12 по 27 июня. Молодежь во всех муниципальных образованиях Югры собирает коробки, в которые будут входить продукты питания, определенный перечень. Также она будет особенна тем, что молодежь будет передавать сувенирную продукцию, продукцию о Югре. Также они могут вкладывать открытки и передавать письма с предложением о дружбе", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что в Югре будут работать порядка 32 пунктов приема "коробок добра" для Донбасса. Принять участие в акции могут не только студенты, но также и рабочая молодежь, различные молодежные объединения и организации.Как подчеркнула Басова, каждая посылка будет персональной, от одного лица другому с надписью: "Коробка добра Югры". По словам собеседницы агентства, после окончания сборов коробки отправят в город Макеевка, затем будет организован телемост с молодежью Югры и ДНР.В мае губернатор Югры Наталья Комарова посетила добровольческий лагерь, развернутый под Мариуполем гуманитарным добровольческим корпусом Югры, а также посетила несколько предприятий и учреждений Макеевки, в частности, детский клинический центр города. По итогам поездки глава региона и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
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наталья комарова, макеевка, донецкая народная республика, донбасс
15:17 12.06.2022
 
Жители Югры собирают "коробки добра" для молодежи из ДНР

Жители Ханты-Мансийском автономного округа собирают "коробки добра" для молодежи из ДНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОчередь у пункта выдачи гуманитарной помощи из России многодетным жителям Волчанска и беженцам
Очередь у пункта выдачи гуманитарной помощи из России многодетным жителям Волчанска и беженцам - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Очередь у пункта выдачи гуманитарной помощи из России многодетным жителям Волчанска и беженцам. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Акция по сбору гуманитарной помощи для молодежи ДНР началась в День России в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, персонализированные "коробки добра" будут содержать не только вещи первой необходимости, но и сувениры из мест, откуда они отправятся в Донбасс, сообщила РИА Новости замруководителя регионального гуманитарного добровольческого корпуса Светлана Басова.
"Молодежная акция будет проходить с 12 по 27 июня. Молодежь во всех муниципальных образованиях Югры собирает коробки, в которые будут входить продукты питания, определенный перечень. Также она будет особенна тем, что молодежь будет передавать сувенирную продукцию, продукцию о Югре. Также они могут вкладывать открытки и передавать письма с предложением о дружбе", - сказала собеседница агентства.
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Она уточнила, что в Югре будут работать порядка 32 пунктов приема "коробок добра" для Донбасса. Принять участие в акции могут не только студенты, но также и рабочая молодежь, различные молодежные объединения и организации.
Как подчеркнула Басова, каждая посылка будет персональной, от одного лица другому с надписью: "Коробка добра Югры". По словам собеседницы агентства, после окончания сборов коробки отправят в город Макеевка, затем будет организован телемост с молодежью Югры и ДНР.
В мае губернатор Югры Наталья Комарова посетила добровольческий лагерь, развернутый под Мариуполем гуманитарным добровольческим корпусом Югры, а также посетила несколько предприятий и учреждений Макеевки, в частности, детский клинический центр города. По итогам поездки глава региона и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.
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