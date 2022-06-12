https://ria.ru/20220612/yugra-1794900093.html

Жители Югры собирают "коробки добра" для молодежи из ДНР

Жители Югры собирают "коробки добра" для молодежи из ДНР - РИА Новости, 12.06.2022

Жители Югры собирают "коробки добра" для молодежи из ДНР

Акция по сбору гуманитарной помощи для молодежи ДНР началась в День России в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, персонализированные "коробки добра"... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T15:17

2022-06-12T15:17

2022-06-12T15:17

наталья комарова

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787059855_0:243:3208:2048_1920x0_80_0_0_4f5b82fcb4933f7561f7790435aebc22.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Акция по сбору гуманитарной помощи для молодежи ДНР началась в День России в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, персонализированные "коробки добра" будут содержать не только вещи первой необходимости, но и сувениры из мест, откуда они отправятся в Донбасс, сообщила РИА Новости замруководителя регионального гуманитарного добровольческого корпуса Светлана Басова."Молодежная акция будет проходить с 12 по 27 июня. Молодежь во всех муниципальных образованиях Югры собирает коробки, в которые будут входить продукты питания, определенный перечень. Также она будет особенна тем, что молодежь будет передавать сувенирную продукцию, продукцию о Югре. Также они могут вкладывать открытки и передавать письма с предложением о дружбе", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что в Югре будут работать порядка 32 пунктов приема "коробок добра" для Донбасса. Принять участие в акции могут не только студенты, но также и рабочая молодежь, различные молодежные объединения и организации.Как подчеркнула Басова, каждая посылка будет персональной, от одного лица другому с надписью: "Коробка добра Югры". По словам собеседницы агентства, после окончания сборов коробки отправят в город Макеевка, затем будет организован телемост с молодежью Югры и ДНР.В мае губернатор Югры Наталья Комарова посетила добровольческий лагерь, развернутый под Мариуполем гуманитарным добровольческим корпусом Югры, а также посетила несколько предприятий и учреждений Макеевки, в частности, детский клинический центр города. По итогам поездки глава региона и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

https://ria.ru/20220608/inflyatsiya-1793793844.html

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья комарова, макеевка, донецкая народная республика, донбасс