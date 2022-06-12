Жители Югры собирают "коробки добра" для молодежи из ДНР
Жители Ханты-Мансийском автономного округа собирают "коробки добра" для молодежи из ДНР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОчередь у пункта выдачи гуманитарной помощи из России многодетным жителям Волчанска и беженцам
Очередь у пункта выдачи гуманитарной помощи из России многодетным жителям Волчанска и беженцам. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Акция по сбору гуманитарной помощи для молодежи ДНР началась в День России в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, персонализированные "коробки добра" будут содержать не только вещи первой необходимости, но и сувениры из мест, откуда они отправятся в Донбасс, сообщила РИА Новости замруководителя регионального гуманитарного добровольческого корпуса Светлана Басова.
"Молодежная акция будет проходить с 12 по 27 июня. Молодежь во всех муниципальных образованиях Югры собирает коробки, в которые будут входить продукты питания, определенный перечень. Также она будет особенна тем, что молодежь будет передавать сувенирную продукцию, продукцию о Югре. Также они могут вкладывать открытки и передавать письма с предложением о дружбе", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в Югре будут работать порядка 32 пунктов приема "коробок добра" для Донбасса. Принять участие в акции могут не только студенты, но также и рабочая молодежь, различные молодежные объединения и организации.
В мае губернатор Югры Наталья Комарова посетила добровольческий лагерь, развернутый под Мариуполем гуманитарным добровольческим корпусом Югры, а также посетила несколько предприятий и учреждений Макеевки, в частности, детский клинический центр города. По итогам поездки глава региона и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.