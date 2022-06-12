https://ria.ru/20220612/vybory-1794933777.html
В первом туре выборов во Франции явка на 18:00 мск составила 39,42 процента
В первом туре выборов во Франции явка на 18:00 мск составила 39,42 процента - РИА Новости, 12.06.2022
В первом туре выборов во Франции явка на 18:00 мск составила 39,42 процента
Явка в первом туре парламентских выборов во Франции на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%, сообщает МВД страны. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T18:44
2022-06-12T18:44
2022-06-12T18:44
в мире
справки
эммануэль макрон
марин ле пен
жан-люк меланшон
франция
возрождение
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ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Явка в первом туре парламентских выборов во Франции на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%, сообщает МВД страны.Избирательные участки открылись для голосования в первом туре выборов в Национальное собрание Франции (нижнюю палату парламента) в воскресенье в 8:00 (9:00 мск). Явка на 12:00 по местному времени (13:00 мск) составила 18,43%, что ниже показателя 2017 года: тогда к этому часу на выборах проголосовали 19,24% французов.По данным французского МВД, к 17:00 по парижскому времени (18:00 мск) на выборах во французской метрополии проголосовали 39,42% французов. Этот показатель снизился на 1,3 процентных пункта по сравнению с предыдущими выборами в 2017 году. Пять лет назад явка на 17:00 по местному времени достигала 40,75%.Парламентские выборы проходят во Франции в два тура - 12 и 19 июня. На них будут избраны 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.В выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.Выборы в парламент во Франции проходят спустя полтора месяца после президентских выборов в стране, в результате которых был Эммануэль Макрон был переизбран президентом на второй срок. По итогам второго тура президентских выборов, который прошел 24 апреля, Макрон получил 58,55% голосов избирателей, его соперница Марин Ле Пен - 41,45%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, справки, эммануэль макрон, марин ле пен, жан-люк меланшон, франция, возрождение
В первом туре выборов во Франции явка на 18:00 мск составила 39,42 процента
МВД Франции: в первом туре выборов во Франции явка на 18:00 мск составила 39,42 процента
ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Явка в первом туре парламентских выборов во Франции на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%, сообщает МВД страны.
Избирательные участки открылись для голосования в первом туре выборов в Национальное собрание Франции
(нижнюю палату парламента) в воскресенье в 8:00 (9:00 мск). Явка на 12:00 по местному времени (13:00 мск) составила 18,43%, что ниже показателя 2017 года: тогда к этому часу на выборах проголосовали 19,24% французов.
По данным французского МВД, к 17:00 по парижскому времени (18:00 мск) на выборах во французской метрополии проголосовали 39,42% французов. Этот показатель снизился на 1,3 процентных пункта по сравнению с предыдущими выборами в 2017 году. Пять лет назад явка на 17:00 по местному времени достигала 40,75%.
Парламентские выборы проходят во Франции в два тура - 12 и 19 июня. На них будут избраны 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.
В выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном
партию "Возрождение
" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона
, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
и "Отвоевание" Эрика Земмура
.
Выборы в парламент во Франции проходят спустя полтора месяца после президентских выборов в стране, в результате которых был Эммануэль Макрон был переизбран президентом на второй срок. По итогам второго тура президентских выборов, который прошел 24 апреля, Макрон получил 58,55% голосов избирателей, его соперница Марин Ле Пен - 41,45%.