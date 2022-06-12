https://ria.ru/20220612/voennyy-1794957786.html

Украинские военные меняли гранаты на наркотики, рассказал пленный боец ВСУ

Украинские военные меняли гранаты на наркотики, рассказал пленный боец ВСУ - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские военные меняли гранаты на наркотики, рассказал пленный боец ВСУ

Украинские военнослужащие, в том числе командиры, массово употребляют марихуану и амфетамин, рассказал журналистам боец 92-й бригады украинских силовиков... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-12T21:52

2022-06-12T21:52

2022-06-13T09:17

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

счастье (город)

луганская область

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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие, в том числе командиры, массово употребляют марихуану и амфетамин, рассказал журналистам боец 92-й бригады украинских силовиков Василий Ковальчук.По его словам, он не только употреблял наркотики, но и начал снабжать ими действующих военнослужащих. Ковальчук уточнил, что доставал наркотические вещества через местных таксистов, которых "крышевали" работники МВД."Военные, которые стояли у нас в Счастье, в Старом Айдаре (города в Луганской области – ред.) тоже мне давали деньги, я покупал и привозил им. Брал у таксистов местных, я с ними познакомился в 2018 году, которые мне возили. Стакан, два, три марихуаны, а амфетамин бывало 5 грамм, бывало 10 грамм заказывали в неделю. Так это ж не только я возил им, я возил только на одну позицию", - дополнил Ковальчук.Он уточнил, что был даже свидетелем обмена боеприпасов на наркотики."Был случай, когда я узнал, что некоторые военнослужащие, товарищи начали менять гранаты у гражданского человека на марихуану… Стакан травы и 15-20 грамм амфетамина за гранату…" - рассказал Ковальчук.

https://ria.ru/20220612/voennyy-1794949868.html

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луганская область

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"Меняли гранаты на марихуану" – украинский военнопленный о наркотиках в рядах ВСУ Украинские военнослужащие, в том числе командиры, массово употребляют марихуану и амфетамин, рассказал журналистам боец 92-й бригады украинских силовиков Василий Ковальчук. 2022-06-12T21:52 true PT2M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, счастье (город), луганская область