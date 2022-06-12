https://ria.ru/20220612/voennyy-1794957786.html
Украинские военные меняли гранаты на наркотики, рассказал пленный боец ВСУ
Украинские военные меняли гранаты на наркотики, рассказал пленный боец ВСУ - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские военные меняли гранаты на наркотики, рассказал пленный боец ВСУ
Украинские военнослужащие, в том числе командиры, массово употребляют марихуану и амфетамин, рассказал журналистам боец 92-й бригады украинских силовиков... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-12T21:52
2022-06-12T21:52
2022-06-13T09:17
специальная военная операция на украине
в мире
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие, в том числе командиры, массово употребляют марихуану и амфетамин, рассказал журналистам боец 92-й бригады украинских силовиков Василий Ковальчук.По его словам, он не только употреблял наркотики, но и начал снабжать ими действующих военнослужащих. Ковальчук уточнил, что доставал наркотические вещества через местных таксистов, которых "крышевали" работники МВД."Военные, которые стояли у нас в Счастье, в Старом Айдаре (города в Луганской области – ред.) тоже мне давали деньги, я покупал и привозил им. Брал у таксистов местных, я с ними познакомился в 2018 году, которые мне возили. Стакан, два, три марихуаны, а амфетамин бывало 5 грамм, бывало 10 грамм заказывали в неделю. Так это ж не только я возил им, я возил только на одну позицию", - дополнил Ковальчук.Он уточнил, что был даже свидетелем обмена боеприпасов на наркотики."Был случай, когда я узнал, что некоторые военнослужащие, товарищи начали менять гранаты у гражданского человека на марихуану… Стакан травы и 15-20 грамм амфетамина за гранату…" - рассказал Ковальчук.
https://ria.ru/20220612/voennyy-1794949868.html
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"Меняли гранаты на марихуану" – украинский военнопленный о наркотиках в рядах ВСУ
Украинские военнослужащие, в том числе командиры, массово употребляют марихуану и амфетамин, рассказал журналистам боец 92-й бригады украинских силовиков Василий Ковальчук.
2022-06-12T21:52
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PT2M03S
РИА Новости
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в мире, здоровье - общество, счастье (город), луганская область
21:52 12.06.2022 (обновлено: 09:17 13.06.2022)
Украинские военные меняли гранаты на наркотики, рассказал пленный боец ВСУ
Боец 92-й бригады ВСУ рассказал, что военные товарищи меняли гранаты на наркотики