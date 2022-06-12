https://ria.ru/20220612/voennye-1794939821.html
Народная милиция ДНР сообщила о гибели трех военных республики за сутки
Народная милиция ДНР сообщила о гибели трех военных республики за сутки - РИА Новости, 12.06.2022
Народная милиция ДНР сообщила о гибели трех военных республики за сутки
Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что три военнослужащих ДНР погибли за прошедшие сутки, семь получили ранения. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T19:20
2022-06-12T19:20
2022-06-12T19:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что три военнослужащих ДНР погибли за прошедшие сутки, семь получили ранения."С прискорбием сообщаем, что за сутки в борьбе за независимость при исполнении воинского долга трое защитников Донецкой Народной Республики погибли и семеро получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220612/dnr-1794900968.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, донбасс
Народная милиция ДНР сообщила о гибели трех военных республики за сутки
Народная милиция ДНР: трое военных республики погибли, еще семь получили ранения за сутки