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В Италии призвали Запад пойти на территориальные уступки России - РИА Новости, 12.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/ustupki-1794826995.html
В Италии призвали Запад пойти на территориальные уступки России
В Италии призвали Запад пойти на территориальные уступки России - РИА Новости, 12.06.2022
В Италии призвали Запад пойти на территориальные уступки России
Западным странам следует пойти на территориальные уступки России во избежание дальнейшей эскалации конфликта на Украине, заявил в эфире телеканала La7... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T03:58
2022-06-12T03:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
италия
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Западным странам следует пойти на территориальные уступки России во избежание дальнейшей эскалации конфликта на Украине, заявил в эфире телеканала La7 итальянский социолог Алессандро Орсини.По его мнению, для мирного урегулирования Западу необходимо перестать "играть мускулами" и отправлять оружие, которое "будет бить по россиянам".Собеседник напомнил о создании железнодорожного и автомобильного коридора между Донбассом и Крымом."Мы должны понимать, что Запад несет огромную моральную ответственность за то, что может произойти на Украине", — отметил социолог.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220611/strategiya-1794710807.html
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в мире, россия, украина, донбасс, италия
03:58 12.06.2022
 
В Италии призвали Запад пойти на территориальные уступки России

Эксперт Орсини: Западу надо пойти на территориальные уступки России во избежание эскалации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ охраняют морской порт в Мариуполе
Военнослужащий РФ охраняют морской порт в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий РФ охраняют морской порт в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Западным странам следует пойти на территориальные уступки России во избежание дальнейшей эскалации конфликта на Украине, заявил в эфире телеканала La7 итальянский социолог Алессандро Орсини.
По его мнению, для мирного урегулирования Западу необходимо перестать "играть мускулами" и отправлять оружие, которое "будет бить по россиянам".
"Мы уже сейчас должны работать над дипломатическим решением и, как я говорил с первых дней и как потом заявляли многие другие, мы должны пойти на территориальные уступки Москве по одной простой причине — они и так уже сделаны", — высказался Орсини.
Собеседник напомнил о создании железнодорожного и автомобильного коридора между Донбассом и Крымом.
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"Мы должны понимать, что Запад несет огромную моральную ответственность за то, что может произойти на Украине", — отметил социолог.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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