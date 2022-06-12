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В Италии призвали Запад пойти на территориальные уступки России
В Италии призвали Запад пойти на территориальные уступки России - РИА Новости, 12.06.2022
В Италии призвали Запад пойти на территориальные уступки России
Западным странам следует пойти на территориальные уступки России во избежание дальнейшей эскалации конфликта на Украине, заявил в эфире телеканала La7... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T03:58
2022-06-12T03:58
2022-06-12T03:58
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
донбасс
италия
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Западным странам следует пойти на территориальные уступки России во избежание дальнейшей эскалации конфликта на Украине, заявил в эфире телеканала La7 итальянский социолог Алессандро Орсини.По его мнению, для мирного урегулирования Западу необходимо перестать "играть мускулами" и отправлять оружие, которое "будет бить по россиянам".Собеседник напомнил о создании железнодорожного и автомобильного коридора между Донбассом и Крымом."Мы должны понимать, что Запад несет огромную моральную ответственность за то, что может произойти на Украине", — отметил социолог.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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в мире, россия, украина, донбасс, италия
В Италии призвали Запад пойти на территориальные уступки России
Эксперт Орсини: Западу надо пойти на территориальные уступки России во избежание эскалации