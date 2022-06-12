Катар заключил контракт с французской TotalEnergies
TotalEnergies стала первым международным партнером Катара в расширении СПГ-проекта NFE
© AP Photo / Michel EulerШтаб-квартира компании TotalEnergies в Париже
© AP Photo / Michel Euler
Штаб-квартира компании TotalEnergies в Париже. Архивное фото
КАИР, 12 июн - РИА Новости. Катар заключил контракт с TotalEnergies, которая станет первым международным партнером в проекте расширения крупнейшего в мире СПГ-проекта North Field East (NFE), сообщил госминистр энергетики эмирата Саад аль-Кааби.
В рамках проекта по расширению ожидается, что экспорт СПГ из Катара возрастет с нынешних 77 миллионов тонн в год (MTPA) до 110 миллионов. Планируется, что добыча начнется до конца 2025 года, стоимость проекта порядка 28,7 миллиарда долларов, отмечает агентство QNA.
"В соответствии с подписанными между QatarEnergy и TotalEnergies соглашениями компании станут партнерами в совместном предприятии с долями соответственно 75% и 25%. У совместного предприятия будет 25% от всего проекта NFE, в том числе четыре мегапоезда для СПГ общей мощностью в 32 MTPA", - сообщает агентство.
Qatar Petroleum контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение. Катар - ведущий производитель СПГ в мире. В 2017 году он снял введенный в 2005 году мораторий на разработку Северного месторождения газа, расположенного на северо-востоке от своего побережья. Это часть крупного месторождения Южный Парс, другую часть которого разрабатывает Иран.