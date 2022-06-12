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Катар заключил контракт с французской TotalEnergies - РИА Новости, 12.06.2022
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Катар заключил контракт с французской TotalEnergies
Катар заключил контракт с французской TotalEnergies - РИА Новости, 12.06.2022
Катар заключил контракт с французской TotalEnergies
Катар заключил контракт с TotalEnergies, которая станет первым международным партнером в проекте расширения крупнейшего в мире СПГ-проекта North Field East... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T20:11
2022-06-12T20:11
экономика
катар
qatar petroleum
иран
франция
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КАИР, 12 июн - РИА Новости. Катар заключил контракт с TotalEnergies, которая станет первым международным партнером в проекте расширения крупнейшего в мире СПГ-проекта North Field East (NFE), сообщил госминистр энергетики эмирата Саад аль-Кааби.В рамках проекта по расширению ожидается, что экспорт СПГ из Катара возрастет с нынешних 77 миллионов тонн в год (MTPA) до 110 миллионов. Планируется, что добыча начнется до конца 2025 года, стоимость проекта порядка 28,7 миллиарда долларов, отмечает агентство QNA.Qatar Petroleum контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение. Катар - ведущий производитель СПГ в мире. В 2017 году он снял введенный в 2005 году мораторий на разработку Северного месторождения газа, расположенного на северо-востоке от своего побережья. Это часть крупного месторождения Южный Парс, другую часть которого разрабатывает Иран.
https://ria.ru/20220520/katar-1789668764.html
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экономика, катар, qatar petroleum, иран, франция
20:11 12.06.2022
 
Катар заключил контракт с французской TotalEnergies

TotalEnergies стала первым международным партнером Катара в расширении СПГ-проекта NFE

© AP Photo / Michel EulerШтаб-квартира компании TotalEnergies в Париже
Штаб-квартира компании TotalEnergies в Париже - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / Michel Euler
Штаб-квартира компании TotalEnergies в Париже. Архивное фото
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КАИР, 12 июн - РИА Новости. Катар заключил контракт с TotalEnergies, которая станет первым международным партнером в проекте расширения крупнейшего в мире СПГ-проекта North Field East (NFE), сообщил госминистр энергетики эмирата Саад аль-Кааби.
В рамках проекта по расширению ожидается, что экспорт СПГ из Катара возрастет с нынешних 77 миллионов тонн в год (MTPA) до 110 миллионов. Планируется, что добыча начнется до конца 2025 года, стоимость проекта порядка 28,7 миллиарда долларов, отмечает агентство QNA.
"В соответствии с подписанными между QatarEnergy и TotalEnergies соглашениями компании станут партнерами в совместном предприятии с долями соответственно 75% и 25%. У совместного предприятия будет 25% от всего проекта NFE, в том числе четыре мегапоезда для СПГ общей мощностью в 32 MTPA", - сообщает агентство.
Qatar Petroleum контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение. Катар - ведущий производитель СПГ в мире. В 2017 году он снял введенный в 2005 году мораторий на разработку Северного месторождения газа, расположенного на северо-востоке от своего побережья. Это часть крупного месторождения Южный Парс, другую часть которого разрабатывает Иран.
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ЭкономикаКатарQatar PetroleumИранФранция
 
 
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