https://ria.ru/20220612/totalenergies-1794948050.html

Катар заключил контракт с французской TotalEnergies

Катар заключил контракт с французской TotalEnergies - РИА Новости, 12.06.2022

Катар заключил контракт с французской TotalEnergies

Катар заключил контракт с TotalEnergies, которая станет первым международным партнером в проекте расширения крупнейшего в мире СПГ-проекта North Field East... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T20:11

2022-06-12T20:11

2022-06-12T20:11

экономика

катар

qatar petroleum

иран

франция

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КАИР, 12 июн - РИА Новости. Катар заключил контракт с TotalEnergies, которая станет первым международным партнером в проекте расширения крупнейшего в мире СПГ-проекта North Field East (NFE), сообщил госминистр энергетики эмирата Саад аль-Кааби.В рамках проекта по расширению ожидается, что экспорт СПГ из Катара возрастет с нынешних 77 миллионов тонн в год (MTPA) до 110 миллионов. Планируется, что добыча начнется до конца 2025 года, стоимость проекта порядка 28,7 миллиарда долларов, отмечает агентство QNA.Qatar Petroleum контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение. Катар - ведущий производитель СПГ в мире. В 2017 году он снял введенный в 2005 году мораторий на разработку Северного месторождения газа, расположенного на северо-востоке от своего побережья. Это часть крупного месторождения Южный Парс, другую часть которого разрабатывает Иран.

https://ria.ru/20220520/katar-1789668764.html

катар

иран

франция

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экономика, катар, qatar petroleum, иран, франция