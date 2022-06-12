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Родителям погибшего на Украине танкиста вручили Золотую звезду Героя России - РИА Новости, 12.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/tankist-1794947140.html
Родителям погибшего на Украине танкиста вручили Золотую звезду Героя России
Родителям погибшего на Украине танкиста вручили Золотую звезду Героя России - РИА Новости, 12.06.2022
Родителям погибшего на Украине танкиста вручили Золотую звезду Героя России
Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев вручил золотую звезду Героя России родителям старшего лейтенанта Дамира Шаймарданова, погибшего при выполнении воинского долга в РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T20:06
2022-06-12T20:14
специальная военная операция на украине
справки
россия
йошкар-ола
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев вручил золотую звезду Героя России родителям старшего лейтенанта Дамира Шаймарданова, погибшего при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба главы региона.Церемония вручения высшей государственной награды страны состоялась в воскресенье на площади Воинской славы в Йошкар-Оле."Врио главы Марий Эл рассказал, что Дамир Шаймарданов родился в Йошкар-Оле 2 августа 1998 года, успешно окончил Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище, с января 2022 года являлся командиром танковой роты. Зайцев выразил соболезнования родителям погибшего солдата - Эдуарду Радиковичу и Ирине Викторовне, подчеркнув, что о подвиге их сына должна знать вся республика", - говорится в сообщении.Заместитель командира 144-й гвардейской Краснознаменной ордена Суворова мотострелковой дивизии по военно-политической работе гвардии Алексей Антуфьев зачитал указ президента России о присвоении Дамиру Шаймарданову звания "Герой Российской Федерации".Церемония завершилась возложением цветов к вечному огню и торжественным маршем военнослужащих.
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россия
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справки, россия, йошкар-ола
20:06 12.06.2022 (обновлено: 20:14 12.06.2022)
 
Родителям погибшего на Украине танкиста вручили Золотую звезду Героя России

Врио главы Марий Эл вручил родителям погибшего на Украине танкиста звезду Героя России

© Фото : Организационно-аналитическое управление Главы Республики Марий Эл/Денис РечкинЮрий Зайцев вручил родителям погибшего Дамира Шаймарданова Звезду Героя России
Юрий Зайцев вручил родителям погибшего Дамира Шаймарданова Звезду Героя России - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© Фото : Организационно-аналитическое управление Главы Республики Марий Эл/Денис Речкин
Юрий Зайцев вручил родителям погибшего Дамира Шаймарданова Звезду Героя России
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев вручил золотую звезду Героя России родителям старшего лейтенанта Дамира Шаймарданова, погибшего при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба главы региона.
Церемония вручения высшей государственной награды страны состоялась в воскресенье на площади Воинской славы в Йошкар-Оле.
"Врио главы Марий Эл рассказал, что Дамир Шаймарданов родился в Йошкар-Оле 2 августа 1998 года, успешно окончил Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище, с января 2022 года являлся командиром танковой роты. Зайцев выразил соболезнования родителям погибшего солдата - Эдуарду Радиковичу и Ирине Викторовне, подчеркнув, что о подвиге их сына должна знать вся республика", - говорится в сообщении.
Заместитель командира 144-й гвардейской Краснознаменной ордена Суворова мотострелковой дивизии по военно-политической работе гвардии Алексей Антуфьев зачитал указ президента России о присвоении Дамиру Шаймарданову звания "Герой Российской Федерации".
Церемония завершилась возложением цветов к вечному огню и торжественным маршем военнослужащих.
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