https://ria.ru/20220612/tankist-1794947140.html

Родителям погибшего на Украине танкиста вручили Золотую звезду Героя России

Родителям погибшего на Украине танкиста вручили Золотую звезду Героя России - РИА Новости, 12.06.2022

Родителям погибшего на Украине танкиста вручили Золотую звезду Героя России

Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев вручил золотую звезду Героя России родителям старшего лейтенанта Дамира Шаймарданова, погибшего при выполнении воинского долга в РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T20:06

2022-06-12T20:06

2022-06-12T20:14

специальная военная операция на украине

справки

россия

йошкар-ола

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев вручил золотую звезду Героя России родителям старшего лейтенанта Дамира Шаймарданова, погибшего при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба главы региона.Церемония вручения высшей государственной награды страны состоялась в воскресенье на площади Воинской славы в Йошкар-Оле."Врио главы Марий Эл рассказал, что Дамир Шаймарданов родился в Йошкар-Оле 2 августа 1998 года, успешно окончил Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище, с января 2022 года являлся командиром танковой роты. Зайцев выразил соболезнования родителям погибшего солдата - Эдуарду Радиковичу и Ирине Викторовне, подчеркнув, что о подвиге их сына должна знать вся республика", - говорится в сообщении.Заместитель командира 144-й гвардейской Краснознаменной ордена Суворова мотострелковой дивизии по военно-политической работе гвардии Алексей Антуфьев зачитал указ президента России о присвоении Дамиру Шаймарданову звания "Герой Российской Федерации".Церемония завершилась возложением цветов к вечному огню и торжественным маршем военнослужащих.

https://ria.ru/20220611/nagrady-1794746638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

справки, россия, йошкар-ола