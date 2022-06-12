20:06 12.06.2022 (обновлено: 20:14 12.06.2022)
Родителям погибшего на Украине танкиста вручили Золотую звезду Героя России
Врио главы Марий Эл вручил родителям погибшего на Украине танкиста звезду Героя России
© Фото : Организационно-аналитическое управление Главы Республики Марий Эл/Денис РечкинЮрий Зайцев вручил родителям погибшего Дамира Шаймарданова Звезду Героя России
© Фото : Организационно-аналитическое управление Главы Республики Марий Эл/Денис Речкин
Юрий Зайцев вручил родителям погибшего Дамира Шаймарданова Звезду Героя России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев вручил золотую звезду Героя России родителям старшего лейтенанта Дамира Шаймарданова, погибшего при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба главы региона.
Церемония вручения высшей государственной награды страны состоялась в воскресенье на площади Воинской славы в Йошкар-Оле.
"Врио главы Марий Эл рассказал, что Дамир Шаймарданов родился в Йошкар-Оле 2 августа 1998 года, успешно окончил Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище, с января 2022 года являлся командиром танковой роты. Зайцев выразил соболезнования родителям погибшего солдата - Эдуарду Радиковичу и Ирине Викторовне, подчеркнув, что о подвиге их сына должна знать вся республика", - говорится в сообщении.
Заместитель командира 144-й гвардейской Краснознаменной ордена Суворова мотострелковой дивизии по военно-политической работе гвардии Алексей Антуфьев зачитал указ президента России о присвоении Дамиру Шаймарданову звания "Герой Российской Федерации".
Церемония завершилась возложением цветов к вечному огню и торжественным маршем военнослужащих.