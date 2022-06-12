https://ria.ru/20220612/stskk-1794900749.html

Украинские войска обстреляли Калининский район Горловки

Украинские войска обстреляли Калининский район Горловки - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска обстреляли Калининский район Горловки

Украинские войска обстреляли Калининский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T15:21

2022-06-12T15:21

2022-06-12T15:21

в мире

горловка

калининский район

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Калининский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

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в мире, горловка, калининский район, донецкая народная республика, стирол