https://ria.ru/20220612/spetsoperatsiya-1794857503.html

Силы ДНР и ЛНР освободили 237 населенных пунктов

Силы ДНР и ЛНР освободили 237 населенных пунктов - РИА Новости, 12.06.2022

Силы ДНР и ЛНР освободили 237 населенных пунктов

Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российской армии установили полный контроль над 237 населенными пунктами в ДНР,... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T10:48

2022-06-12T10:48

2022-06-12T14:32

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ДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российской армии установили полный контроль над 237 населенными пунктами в ДНР, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики."По состоянию на 12 июня 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск <…> освободила и установила полный контроль над 237 населенными пунктами, включая Богородичное и Пришиб", — говорится в публикации.Сейчас идет продвижение в направлении Славянска, добавили в штабе.По информации Народной милиции ДНР, за минувшие сутки союзные силы ликвидировали около 70 украинских боевиков, пункт управления беспилотниками, три танка, две самоходных артиллерийских установки 2С3 "Акация" и четыре грузовика, а также подавили шесть огневых точек в районе Авдеевки и Песков.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха — стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря, Святогорск, где располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освободили почти всю территорию, за исключением Лисичанска.

https://ria.ru/20220612/obstrely-1794833442.html

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