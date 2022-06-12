https://ria.ru/20220612/sotrudnichestvo-1794901192.html
ЛНР и российское общество "Знание" подписали договор о сотрудничестве
ЛНР и российское общество "Знание" подписали договор о сотрудничестве - РИА Новости, 12.06.2022
ЛНР и российское общество "Знание" подписали договор о сотрудничестве
Глава ЛНР Леонид Пасечник и гендиректор российского общества "Знание" Максим Древаль подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T15:25
2022-06-12T15:25
2022-06-12T15:25
луганск
ситуация в днр и лнр
российское общество "знание"
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник и гендиректор российского общества "Знание" Максим Древаль подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.В свою очередь, Древаль заверил, что рад, что общество "Знание" "может быть полезным и помогать ребятам, лекторам, просветителям".Также он сообщил, что общество "Знание" откроет представительство в Луганске, будет ставить просветительские спектакли и помогать документалистам снимать фильмы, откроет мультимедийную студию для съёмок контента."Есть большой спрос молодежи на достоверный, развивающий, интеллектуальный контент. Мы рады все эти наработки применять здесь", - добавил он.
https://ria.ru/20220612/lnr-1794893779.html
луганск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, ситуация в днр и лнр, российское общество "знание"
ЛНР и российское общество "Знание" подписали договор о сотрудничестве
Глава ЛНР Пасечник и директор общества "Знание" Древаль подписали договор о сотрудничестве
ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник и гендиректор российского общества "Знание" Максим Древаль подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
"У нас есть темы, которыми нам надо обмениваться. Необходимо организовывать встречи нашей молодежи, дискуссии", - заявил Пасечник на встрече.
В свою очередь, Древаль заверил, что рад, что общество "Знание" "может быть полезным и помогать ребятам, лекторам, просветителям".
Также он сообщил, что общество "Знание" откроет представительство в Луганске
, будет ставить просветительские спектакли и помогать документалистам снимать фильмы, откроет мультимедийную студию для съёмок контента.
"Есть большой спрос молодежи на достоверный, развивающий, интеллектуальный контент. Мы рады все эти наработки применять здесь", - добавил он.