https://ria.ru/20220612/sotrudnichestvo-1794901192.html

ЛНР и российское общество "Знание" подписали договор о сотрудничестве

ЛНР и российское общество "Знание" подписали договор о сотрудничестве - РИА Новости, 12.06.2022

ЛНР и российское общество "Знание" подписали договор о сотрудничестве

Глава ЛНР Леонид Пасечник и гендиректор российского общества "Знание" Максим Древаль подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T15:25

2022-06-12T15:25

2022-06-12T15:25

луганск

ситуация в днр и лнр

российское общество "знание"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765479771_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_6714406a78ebe2ea5053ad90cff7ded0.jpg

ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник и гендиректор российского общества "Знание" Максим Древаль подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.В свою очередь, Древаль заверил, что рад, что общество "Знание" "может быть полезным и помогать ребятам, лекторам, просветителям".Также он сообщил, что общество "Знание" откроет представительство в Луганске, будет ставить просветительские спектакли и помогать документалистам снимать фильмы, откроет мультимедийную студию для съёмок контента."Есть большой спрос молодежи на достоверный, развивающий, интеллектуальный контент. Мы рады все эти наработки применять здесь", - добавил он.

https://ria.ru/20220612/lnr-1794893779.html

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

луганск, ситуация в днр и лнр, российское общество "знание"