https://ria.ru/20220612/soprotivlenie-1794831585.html

NYT назвала страны, которые сопротивляются требованиям США по России

NYT назвала страны, которые сопротивляются требованиям США по России - РИА Новости, 12.06.2022

NYT назвала страны, которые сопротивляются требованиям США по России

Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам США присоединиться к коалиции против Москвы, пишут... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T06:24

2022-06-12T06:24

2022-06-12T06:24

в мире

джо байден

владимир путин

сша

европа

россия

китай

индия

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам США присоединиться к коалиции против Москвы, пишут обозреватели Лара Джейкс и Эдвард Вонг в статье для газеты New York Times.По их словам, сейчас американский президент Джо Байден настойчиво пытается уговорить нейтральные страны, включая Индию, Бразилию, Израиль и страны Персидского залива, ввести санкции против российской стороны, оказать на нее дипломатическое давление и предоставить Украине военную помощь.Публицисты отметили, что Китай осудил попытки Вашингтона расширить коалицию, в которую помимо стран Европы входят Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия."Американские чиновники признают трудности, связанные с попытками убедить другие страны привести свои интересы в соответствие со стремлением США и Европы изолировать Россию", — пишут Джейкс и Вонг.Авторы считают, что России удалось добиться восстановления рубля благодаря сохранению торговых отношений со странами БРИКС, а также Венесуэлой и Таиландом.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220611/sanktsii-1794757961.html

https://ria.ru/20220610/vuchich-1794650618.html

сша

европа

россия

китай

индия

бразилия

пакистан

израиль

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в мире, джо байден, владимир путин, сша, европа, россия, китай, индия, бразилия, пакистан, израиль, санкции в отношении россии