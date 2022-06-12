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NYT назвала страны, которые сопротивляются требованиям США по России - РИА Новости, 12.06.2022
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NYT назвала страны, которые сопротивляются требованиям США по России
NYT назвала страны, которые сопротивляются требованиям США по России - РИА Новости, 12.06.2022
NYT назвала страны, которые сопротивляются требованиям США по России
Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам США присоединиться к коалиции против Москвы, пишут... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T06:24
2022-06-12T06:24
в мире
джо байден
владимир путин
сша
европа
россия
китай
индия
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам США присоединиться к коалиции против Москвы, пишут обозреватели Лара Джейкс и Эдвард Вонг в статье для газеты New York Times.По их словам, сейчас американский президент Джо Байден настойчиво пытается уговорить нейтральные страны, включая Индию, Бразилию, Израиль и страны Персидского залива, ввести санкции против российской стороны, оказать на нее дипломатическое давление и предоставить Украине военную помощь.Публицисты отметили, что Китай осудил попытки Вашингтона расширить коалицию, в которую помимо стран Европы входят Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия."Американские чиновники признают трудности, связанные с попытками убедить другие страны привести свои интересы в соответствие со стремлением США и Европы изолировать Россию", — пишут Джейкс и Вонг.Авторы считают, что России удалось добиться восстановления рубля благодаря сохранению торговых отношений со странами БРИКС, а также Венесуэлой и Таиландом.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220611/sanktsii-1794757961.html
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в мире, джо байден, владимир путин, сша, европа, россия, китай, индия, бразилия, пакистан, израиль, санкции в отношении россии
06:24 12.06.2022
 
NYT назвала страны, которые сопротивляются требованиям США по России

NYT: страны БРИКС, Израиль и Пакистан отказываются вступить в коалицию США против России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам США присоединиться к коалиции против Москвы, пишут обозреватели Лара Джейкс и Эдвард Вонг в статье для газеты New York Times.
По их словам, сейчас американский президент Джо Байден настойчиво пытается уговорить нейтральные страны, включая Индию, Бразилию, Израиль и страны Персидского залива, ввести санкции против российской стороны, оказать на нее дипломатическое давление и предоставить Украине военную помощь.
"До сих пор едва ли кто-то из них изъявил желание сделать это, несмотря на партнерские отношения с Соединенными Штатами по другим важным вопросам безопасности", — говорится в статье.
Публицисты отметили, что Китай осудил попытки Вашингтона расширить коалицию, в которую помимо стран Европы входят Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
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"Американские чиновники признают трудности, связанные с попытками убедить другие страны привести свои интересы в соответствие со стремлением США и Европы изолировать Россию", — пишут Джейкс и Вонг.
Авторы считают, что России удалось добиться восстановления рубля благодаря сохранению торговых отношений со странами БРИКС, а также Венесуэлой и Таиландом.
"Уганда, Пакистан и Вьетнам обвинили возглавляемую США коалицию против в России в сведении на нет любой возможности мирных переговоров из-за военной помощи Украине", — считают обозреватели NYT.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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В миреДжо БайденВладимир ПутинСШАЕвропаРоссияКитайИндияБразилияПакистанИзраильСанкции в отношении России
 
 
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