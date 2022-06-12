NYT назвала страны, которые сопротивляются требованиям США по России
NYT: страны БРИКС, Израиль и Пакистан отказываются вступить в коалицию США против России
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам США присоединиться к коалиции против Москвы, пишут обозреватели Лара Джейкс и Эдвард Вонг в статье для газеты New York Times.
По их словам, сейчас американский президент Джо Байден настойчиво пытается уговорить нейтральные страны, включая Индию, Бразилию, Израиль и страны Персидского залива, ввести санкции против российской стороны, оказать на нее дипломатическое давление и предоставить Украине военную помощь.
"До сих пор едва ли кто-то из них изъявил желание сделать это, несмотря на партнерские отношения с Соединенными Штатами по другим важным вопросам безопасности", — говорится в статье.
Публицисты отметили, что Китай осудил попытки Вашингтона расширить коалицию, в которую помимо стран Европы входят Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
"Американские чиновники признают трудности, связанные с попытками убедить другие страны привести свои интересы в соответствие со стремлением США и Европы изолировать Россию", — пишут Джейкс и Вонг.
Авторы считают, что России удалось добиться восстановления рубля благодаря сохранению торговых отношений со странами БРИКС, а также Венесуэлой и Таиландом.
"Уганда, Пакистан и Вьетнам обвинили возглавляемую США коалицию против в России в сведении на нет любой возможности мирных переговоров из-за военной помощи Украине", — считают обозреватели NYT.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.