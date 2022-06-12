https://ria.ru/20220612/shou-1794891290.html
В честь Дня России на здании Большого театра в Москве покажут видеошоу
В честь Дня России на здании Большого театра в Москве покажут видеошоу - РИА Новости, 12.06.2022
В честь Дня России на здании Большого театра в Москве покажут видеошоу
Уникальное видеошоу на здании Большого театра в Москве появится в честь Дня России, для создания проекции будет подключено около 60 мощных проекторов, рассказал РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T14:20
2022-06-12T14:20
2022-06-12T14:24
общество
городское хозяйство москвы
россия
большой театр
день россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102834/91/1028349141_0:142:3140:1908_1920x0_80_0_0_bd4385f02e8244f25f67219b076fa590.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Уникальное видеошоу на здании Большого театра в Москве появится в честь Дня России, для создания проекции будет подключено около 60 мощных проекторов, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Главной особенностью украшения города к празднику в этом году станет вечернее видео-шоу – на здания Большого театра и Дома Правительства спроецируем световую иллюзию в формате 3D. Сегодня и завтра фасады превратятся в огромные развевающиеся флаги России с датой – 12 июня. Для создания проекций подключим в общей сложности 60 мощных проекторов", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В сообщении отмечается, что размер композиции на Доме Правительства составит 106 метров в ширину и 55 метров в высоту. Проекторы разместят на противоположном берегу Москвы-реки на расстоянии почти 400 метров от здания.Уточняется, что проекция на фасаде Большого театра составит 68 метров в ширину и 42 метра в высоту. Кроме того, при подготовке были учтены все архитектурные особенности исторического здания: световое решение подчеркивает колоннады, пилястры и другие элементы декора.
https://ria.ru/20220612/rossiya-1794555985.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102834/91/1028349141_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_9b9145ce265baf2169e61d39267f7710.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, россия, большой театр, день россии, москва
14:20 12.06.2022 (обновлено: 14:24 12.06.2022)
В честь Дня России на здании Большого театра в Москве покажут видеошоу
Заммэра Бирюков: на здании Большого театра в Москве покажут видеошоу в честь Дня России
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Уникальное видеошоу на здании Большого театра в Москве появится в честь Дня России, для создания проекции будет подключено около 60 мощных проекторов, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главной особенностью украшения города к празднику в этом году станет вечернее видео-шоу – на здания Большого театра
и Дома Правительства спроецируем световую иллюзию в формате 3D. Сегодня и завтра фасады превратятся в огромные развевающиеся флаги России с датой – 12 июня. Для создания проекций подключим в общей сложности 60 мощных проекторов", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В сообщении отмечается, что размер композиции на Доме Правительства составит 106 метров в ширину и 55 метров в высоту. Проекторы разместят на противоположном берегу Москвы-реки на расстоянии почти 400 метров от здания.
Уточняется, что проекция на фасаде Большого театра составит 68 метров в ширину и 42 метра в высоту. Кроме того, при подготовке были учтены все архитектурные особенности исторического здания: световое решение подчеркивает колоннады, пилястры и другие элементы декора.