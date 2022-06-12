https://ria.ru/20220612/shou-1794891290.html

В честь Дня России на здании Большого театра в Москве покажут видеошоу

В честь Дня России на здании Большого театра в Москве покажут видеошоу - РИА Новости, 12.06.2022

В честь Дня России на здании Большого театра в Москве покажут видеошоу

Уникальное видеошоу на здании Большого театра в Москве появится в честь Дня России, для создания проекции будет подключено около 60 мощных проекторов, рассказал РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T14:20

2022-06-12T14:20

2022-06-12T14:24

общество

городское хозяйство москвы

россия

большой театр

день россии

москва

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Уникальное видеошоу на здании Большого театра в Москве появится в честь Дня России, для создания проекции будет подключено около 60 мощных проекторов, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Главной особенностью украшения города к празднику в этом году станет вечернее видео-шоу – на здания Большого театра и Дома Правительства спроецируем световую иллюзию в формате 3D. Сегодня и завтра фасады превратятся в огромные развевающиеся флаги России с датой – 12 июня. Для создания проекций подключим в общей сложности 60 мощных проекторов", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В сообщении отмечается, что размер композиции на Доме Правительства составит 106 метров в ширину и 55 метров в высоту. Проекторы разместят на противоположном берегу Москвы-реки на расстоянии почти 400 метров от здания.Уточняется, что проекция на фасаде Большого театра составит 68 метров в ширину и 42 метра в высоту. Кроме того, при подготовке были учтены все архитектурные особенности исторического здания: световое решение подчеркивает колоннады, пилястры и другие элементы декора.

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794555985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, городское хозяйство москвы, россия, большой театр, день россии, москва