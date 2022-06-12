https://ria.ru/20220612/rossiya-1794898790.html

Никита Михалков поблагодарил Путина за присвоение звания Героя Труда

Никита Михалков поблагодарил Путина за присвоение звания Героя Труда - РИА Новости, 12.06.2022

Никита Михалков поблагодарил Путина за присвоение звания Героя Труда

Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков поблагодарил президента РФ Владимира Путина за присужденное звание Героя Труда РФ, а также РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T15:09

2022-06-12T15:09

2022-06-12T17:36

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков поблагодарил президента РФ Владимира Путина за присужденное звание Героя Труда РФ, а также назвал сегодняшнее время моментом, когда "рождается новая Россия"."Во-первых, я хотел поздравить всех. Вот так соединилось, что сегодня и день России, и Святая Троица, и нас награждают, так что хочу всех поздравить с этим трехкратным праздником. Хотел сказать большое спасибо за эту высокую награду, Владимир Владимирович (Путин - ред.), это высочайшая награда. Хотел сказать спасибо и поблагодарить всех тех моих товарищей, без которых, я думаю, эту награду было получить невозможно", – сказал Михалков на церемонии вручения наград.Сегодняшнее время он назвал моментом, "когда реально создается новая Россия"."Там, в Донбассе, рождается новая Россия, там рождается новая элита, и эти люди, Бог даст победы, вернутся домой, и у них могут быть вопросы. Я хочу верить в то, что по крайней мере, всем, кто здесь находится в этом зале, всем, кто здесь находится, будет, что этим людям ответить", – добавил режиссер.Также он обратился лично к главе государства."Вы знаете, Владимир Владимирович, еще я хотел сказать, что вы очень раздражаете наших, как их называют, партнеров западных, а еще вы очень раздражаете тех, кто 20 с лишним лет назад думал, что в Кремль пришел послушный, договороспособный, выполняющий чужие желания чиновник. Господь управил так, что они ошиблись. С края пропасти 20 лет Россия уходила и пришла к сегодняшнему дню", – отметил Михалков.

https://ria.ru/20220612/nagrazhdenie-1794870974.html

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Екатерина Зайцева

россия, день россии, культура, никита михалков, владимир путин, донбасс