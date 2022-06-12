https://ria.ru/20220612/rossiya-1794846882.html

Ольга Любимова поздравила россиян с праздником

Ольга Любимова поздравила россиян с праздником - РИА Новости, 12.06.2022

Ольга Любимова поздравила россиян с праздником

Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила всех жителей страны с Днем России, назвав русскую культуру бесценным достоянием и отметив, что в этот день важно... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T09:33

2022-06-12T09:33

2022-06-12T09:33

россия

общество

день россии

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ольга любимова

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила всех жителей страны с Днем России, назвав русскую культуру бесценным достоянием и отметив, что в этот день важно подчеркнуть ее вклад в становление мировой цивилизации."В судьбе нашего Отечества есть памятные даты, которые наполнены особыми смыслами. День России объединяет всех, кто искренне любит свою Родину, стремится внести вклад в ее развитие. Благополучие нашего государства зависит от его граждан, от тех, кто помнит и чтит неразрывную связь времен и поколений, заботится о будущем", - говорится в поздравлении министра, опубликованном на сайте министерства культуры РФ.Любимова добавила, что в этот праздник "особенно важно подчеркнуть великий вклад носителей русской культуры в становление мировой цивилизации"."Наше бесценное достояние – культурное многообразие населяющих Россию народов. Сегодня благодаря широкой культурной деятельности для людей открывается удивительный мир творчества, в котором отражается наша жизнь и глубина характеров", - пояснила она.В завершение она пожелала успехов во всех начинаниях на благо страны и ее будущих поколений.

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, день россии, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова