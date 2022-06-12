Рейтинг@Mail.ru
Ольга Любимова поздравила россиян с праздником - РИА Новости, 12.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220612/rossiya-1794846882.html
Ольга Любимова поздравила россиян с праздником
Ольга Любимова поздравила россиян с праздником - РИА Новости, 12.06.2022
Ольга Любимова поздравила россиян с праздником
Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила всех жителей страны с Днем России, назвав русскую культуру бесценным достоянием и отметив, что в этот день важно... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T09:33
2022-06-12T09:33
россия
общество
день россии
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
ольга любимова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794753845_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_b9d23a82794a78e1a374326f60a2f0aa.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила всех жителей страны с Днем России, назвав русскую культуру бесценным достоянием и отметив, что в этот день важно подчеркнуть ее вклад в становление мировой цивилизации."В судьбе нашего Отечества есть памятные даты, которые наполнены особыми смыслами. День России объединяет всех, кто искренне любит свою Родину, стремится внести вклад в ее развитие. Благополучие нашего государства зависит от его граждан, от тех, кто помнит и чтит неразрывную связь времен и поколений, заботится о будущем", - говорится в поздравлении министра, опубликованном на сайте министерства культуры РФ.Любимова добавила, что в этот праздник "особенно важно подчеркнуть великий вклад носителей русской культуры в становление мировой цивилизации"."Наше бесценное достояние – культурное многообразие населяющих Россию народов. Сегодня благодаря широкой культурной деятельности для людей открывается удивительный мир творчества, в котором отражается наша жизнь и глубина характеров", - пояснила она.В завершение она пожелала успехов во всех начинаниях на благо страны и ее будущих поколений.
https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794753845_82:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_c27354a7879751f562120cf5ae1ce4f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, день россии, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова
09:33 12.06.2022
 
Ольга Любимова поздравила россиян с праздником

Министр культуры Любимова поздравила россиян с праздником

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПраздничное оформление Москвы к Дню России
Праздничное оформление Москвы к Дню России - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Праздничное оформление Москвы к Дню России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила всех жителей страны с Днем России, назвав русскую культуру бесценным достоянием и отметив, что в этот день важно подчеркнуть ее вклад в становление мировой цивилизации.
"В судьбе нашего Отечества есть памятные даты, которые наполнены особыми смыслами. День России объединяет всех, кто искренне любит свою Родину, стремится внести вклад в ее развитие. Благополучие нашего государства зависит от его граждан, от тех, кто помнит и чтит неразрывную связь времен и поколений, заботится о будущем", - говорится в поздравлении министра, опубликованном на сайте министерства культуры РФ.
Праздничное оформление ко Дню России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 08:00
"День независимости" России обрел новый смысл
Любимова добавила, что в этот праздник "особенно важно подчеркнуть великий вклад носителей русской культуры в становление мировой цивилизации".
"Наше бесценное достояние – культурное многообразие населяющих Россию народов. Сегодня благодаря широкой культурной деятельности для людей открывается удивительный мир творчества, в котором отражается наша жизнь и глубина характеров", - пояснила она.
В завершение она пожелала успехов во всех начинаниях на благо страны и ее будущих поколений.
 
РоссияОбществоДень РоссииМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Ольга Любимова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала