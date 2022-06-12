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Росгвардейцы поздравили с Днем России мальчика Алешу, встречающего военных - РИА Новости, 12.06.2022
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Росгвардейцы поздравили с Днем России мальчика Алешу, встречающего военных
Росгвардейцы поздравили с Днем России мальчика Алешу, встречающего военных - РИА Новости, 12.06.2022
Росгвардейцы поздравили с Днем России мальчика Алешу, встречающего военных
Росгвардейцы поздравили с Днем России мальчика Алешу, встречающего военных в Белгородской области, ему провели экскурсию по базе ОМОНа и познакомили с Героем... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T13:54
2022-06-12T14:02
россия
общество
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
белгородская область
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Росгвардейцы поздравили с Днем России мальчика Алешу, встречающего военных в Белгородской области, ему провели экскурсию по базе ОМОНа и познакомили с Героем России Вячеславом Воробьевым, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что военные, принимавшие участие в спецоперации на Украине, приехали к Алеше на бронеавтомобиле "Тигр". Они подарили ребенку игрушки из недавно запущенной серии "Росгвардия" и другие памятные подарки.Кроме того, Алеше с братом и родителями организовали экскурсию на базу ОМОНа. Росгвардейцы показали гостям спецсредства для разминирования, костюм инженера-сапера "Купол" и передвижной комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов "Аракс".Кинолог со служебной собакой показал мальчику элементы общего курса дрессировки собаки, а также ее навыки по обнаружению взрывоопасных предметов."Но все же главным событием для Алексея стала встреча с ветераном белгородского ОМОН – Героем России Вячеславом Воробьевым. Вячеслав поздравил Алешу с праздником, отметив, что мальчик стал олицетворением истинного патриота нашей Родины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220602/graffiti-1792536356.html
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россия, общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, белгородская область
13:54 12.06.2022 (обновлено: 14:02 12.06.2022)
 
Росгвардейцы поздравили с Днем России мальчика Алешу, встречающего военных

Росгвардейцы поздравили с Днем России белгородского мальчика Алешу, встречающего военных

© Фото : РосгвардияРосгвардейцы поздравили с Днем России мальчика Алешу
Росгвардейцы поздравили с Днем России мальчика Алешу - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© Фото : Росгвардия
Росгвардейцы поздравили с Днем России мальчика Алешу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Росгвардейцы поздравили с Днем России мальчика Алешу, встречающего военных в Белгородской области, ему провели экскурсию по базе ОМОНа и познакомили с Героем России Вячеславом Воробьевым, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что военные, принимавшие участие в спецоперации на Украине, приехали к Алеше на бронеавтомобиле "Тигр". Они подарили ребенку игрушки из недавно запущенной серии "Росгвардия" и другие памятные подарки.
Граффити с мальчиком Алешей в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 09:59Специальная военная операция на Украине
В Нижнем Новгороде появилось граффити с встречающим солдат мальчиком Алешей
Кроме того, Алеше с братом и родителями организовали экскурсию на базу ОМОНа. Росгвардейцы показали гостям спецсредства для разминирования, костюм инженера-сапера "Купол" и передвижной комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов "Аракс".
Кинолог со служебной собакой показал мальчику элементы общего курса дрессировки собаки, а также ее навыки по обнаружению взрывоопасных предметов.
"Но все же главным событием для Алексея стала встреча с ветераном белгородского ОМОН – Героем России Вячеславом Воробьевым. Вячеслав поздравил Алешу с праздником, отметив, что мальчик стал олицетворением истинного патриота нашей Родины", - говорится в сообщении.
 
РоссияОбществоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииБелгородская область
 
 
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