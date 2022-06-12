https://ria.ru/20220612/rosgvardiya-1794886873.html

Росгвардейцы поздравили с Днем России мальчика Алешу, встречающего военных

Росгвардейцы поздравили с Днем России мальчика Алешу, встречающего военных - РИА Новости, 12.06.2022

Росгвардейцы поздравили с Днем России мальчика Алешу, встречающего военных

Росгвардейцы поздравили с Днем России мальчика Алешу, встречающего военных в Белгородской области, ему провели экскурсию по базе ОМОНа и познакомили с Героем... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T13:54

2022-06-12T13:54

2022-06-12T14:02

россия

общество

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

белгородская область

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Росгвардейцы поздравили с Днем России мальчика Алешу, встречающего военных в Белгородской области, ему провели экскурсию по базе ОМОНа и познакомили с Героем России Вячеславом Воробьевым, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что военные, принимавшие участие в спецоперации на Украине, приехали к Алеше на бронеавтомобиле "Тигр". Они подарили ребенку игрушки из недавно запущенной серии "Росгвардия" и другие памятные подарки.Кроме того, Алеше с братом и родителями организовали экскурсию на базу ОМОНа. Росгвардейцы показали гостям спецсредства для разминирования, костюм инженера-сапера "Купол" и передвижной комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов "Аракс".Кинолог со служебной собакой показал мальчику элементы общего курса дрессировки собаки, а также ее навыки по обнаружению взрывоопасных предметов."Но все же главным событием для Алексея стала встреча с ветераном белгородского ОМОН – Героем России Вячеславом Воробьевым. Вячеслав поздравил Алешу с праздником, отметив, что мальчик стал олицетворением истинного патриота нашей Родины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220602/graffiti-1792536356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, белгородская область