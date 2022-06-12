Рейтинг@Mail.ru
Минздрав Приморья рассказал о состоянии ребенка, раненного медвежонком - РИА Новости, 12.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220612/rebenok-1794829116.html
Минздрав Приморья рассказал о состоянии ребенка, раненного медвежонком
Минздрав Приморья рассказал о состоянии ребенка, раненного медвежонком - РИА Новости, 12.06.2022
Минздрав Приморья рассказал о состоянии ребенка, раненного медвежонком
Состояние пятилетней девочки, которую ранил медвежонок в селе Яковлевка Приморского края, удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель минздрава... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T04:56
2022-06-12T04:56
происшествия
владивосток
приморский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ceda08852fa02334af75b5ade4d77908.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 июн — РИА Новости. Состояние пятилетней девочки, которую ранил медвежонок в селе Яковлевка Приморского края, удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона."Ребенок доставлен в Арсеньевскую больницу. Обработаны раны, проводится вакцинация. Состояние ребенка удовлетворительное, ночь провела спокойно", — сообщил собеседник агентства, добавив, что животное нанесло девочке несколько мелких ран в области шеи и головы.Накануне сообщалось, что в названном селе медвежонок забежал на огород, перелез через ограждения и на бегу снес гулявшего во дворе ребенка. Пострадала и пенсионерка, которая пыталась отогнать животное, ей оказали медпомощь на месте. Зверя ищут, местные жители сообщали, что его видели.
https://ria.ru/20220517/medvezhonok-1789075857.html
владивосток
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_b1134c3d14f9befcced4b07c896140a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, приморский край, россия
04:56 12.06.2022
 
Минздрав Приморья рассказал о состоянии ребенка, раненного медвежонком

Минздрав Приморья: состояние ребенка, раненного медвежонком, удовлетворительное

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 июн — РИА Новости. Состояние пятилетней девочки, которую ранил медвежонок в селе Яковлевка Приморского края, удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
"Ребенок доставлен в Арсеньевскую больницу. Обработаны раны, проводится вакцинация. Состояние ребенка удовлетворительное, ночь провела спокойно", — сообщил собеседник агентства, добавив, что животное нанесло девочке несколько мелких ран в области шеи и головы.
Накануне сообщалось, что в названном селе медвежонок забежал на огород, перелез через ограждения и на бегу снес гулявшего во дворе ребенка. Пострадала и пенсионерка, которая пыталась отогнать животное, ей оказали медпомощь на месте. Зверя ищут, местные жители сообщали, что его видели.
Медвежонок - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 17:10
В центре Грозного медвежонок вцепился девушке в подбородок
 
ПроисшествияВладивостокПриморский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала