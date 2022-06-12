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Минздрав Приморья рассказал о состоянии ребенка, раненного медвежонком
Минздрав Приморья рассказал о состоянии ребенка, раненного медвежонком - РИА Новости, 12.06.2022
Минздрав Приморья рассказал о состоянии ребенка, раненного медвежонком
Состояние пятилетней девочки, которую ранил медвежонок в селе Яковлевка Приморского края, удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель минздрава... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T04:56
2022-06-12T04:56
2022-06-12T04:56
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июн — РИА Новости. Состояние пятилетней девочки, которую ранил медвежонок в селе Яковлевка Приморского края, удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона."Ребенок доставлен в Арсеньевскую больницу. Обработаны раны, проводится вакцинация. Состояние ребенка удовлетворительное, ночь провела спокойно", — сообщил собеседник агентства, добавив, что животное нанесло девочке несколько мелких ран в области шеи и головы.Накануне сообщалось, что в названном селе медвежонок забежал на огород, перелез через ограждения и на бегу снес гулявшего во дворе ребенка. Пострадала и пенсионерка, которая пыталась отогнать животное, ей оказали медпомощь на месте. Зверя ищут, местные жители сообщали, что его видели.
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происшествия, владивосток, приморский край, россия
Минздрав Приморья рассказал о состоянии ребенка, раненного медвежонком
Минздрав Приморья: состояние ребенка, раненного медвежонком, удовлетворительное
ВЛАДИВОСТОК, 12 июн — РИА Новости. Состояние пятилетней девочки, которую ранил медвежонок в селе Яковлевка Приморского края, удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
"Ребенок доставлен в Арсеньевскую больницу. Обработаны раны, проводится вакцинация. Состояние ребенка удовлетворительное, ночь провела спокойно", — сообщил собеседник агентства, добавив, что животное нанесло девочке несколько мелких ран в области шеи и головы.
Накануне сообщалось, что в названном селе медвежонок забежал на огород, перелез через ограждения и на бегу снес гулявшего во дворе ребенка. Пострадала и пенсионерка, которая пыталась отогнать животное, ей оказали медпомощь на месте. Зверя ищут, местные жители сообщали, что его видели.