https://ria.ru/20220612/rebenok-1794829116.html

Минздрав Приморья рассказал о состоянии ребенка, раненного медвежонком

Минздрав Приморья рассказал о состоянии ребенка, раненного медвежонком - РИА Новости, 12.06.2022

Минздрав Приморья рассказал о состоянии ребенка, раненного медвежонком

Состояние пятилетней девочки, которую ранил медвежонок в селе Яковлевка Приморского края, удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель минздрава... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T04:56

2022-06-12T04:56

2022-06-12T04:56

происшествия

владивосток

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июн — РИА Новости. Состояние пятилетней девочки, которую ранил медвежонок в селе Яковлевка Приморского края, удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона."Ребенок доставлен в Арсеньевскую больницу. Обработаны раны, проводится вакцинация. Состояние ребенка удовлетворительное, ночь провела спокойно", — сообщил собеседник агентства, добавив, что животное нанесло девочке несколько мелких ран в области шеи и головы.Накануне сообщалось, что в названном селе медвежонок забежал на огород, перелез через ограждения и на бегу снес гулявшего во дворе ребенка. Пострадала и пенсионерка, которая пыталась отогнать животное, ей оказали медпомощь на месте. Зверя ищут, местные жители сообщали, что его видели.

https://ria.ru/20220517/medvezhonok-1789075857.html

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происшествия, владивосток, приморский край, россия