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Киссинджер: США сегодня более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме - РИА Новости, 12.06.2022
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Киссинджер: США сегодня более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме
Киссинджер: США сегодня более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме - РИА Новости, 12.06.2022
Киссинджер: США сегодня более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что США сегодня более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T01:40
2022-06-12T01:40
в мире
сша
китай
генри киссинджер
москва
вьетнам
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что США сегодня более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме.По его мнению, в начале 1970-х годов еще было возможным сотрудничество между Республиканской и Демократической партиями США, а "национальный интерес" был "значимым" понятием и не был сам по себе предметом обсуждения. Сегодня, считает Киссинджер, каждая администрация в США сталкивается с "беспрестанной враждебностью" со стороны оппозиции, которая строится на разных предпосылках.Также, по мнению экс-госсекретаря, для США ожидание того, что Китай станет "западным", более не является обоснованной стратегией. Киссинджер не верит, что мировое доминирование — это "китайская концепция", но считает, что Китай может стать настолько "могущественным". Он подчеркнул, что это "не в интересах" США.
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в мире, сша, китай, генри киссинджер, москва, вьетнам
01:40 12.06.2022
 
Киссинджер: США сегодня более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме

Экс-госсекретарь Киссинджер: США сегодня более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме

© AP Photo / Richard DrewБывший госсекретарь США Генри Киссинджер
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / Richard Drew
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что США сегодня более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме.
"Да, несравненно более", — заявил Киссинджер, отвечая газете Times на соответствующий вопрос.
По его мнению, в начале 1970-х годов еще было возможным сотрудничество между Республиканской и Демократической партиями США, а "национальный интерес" был "значимым" понятием и не был сам по себе предметом обсуждения. Сегодня, считает Киссинджер, каждая администрация в США сталкивается с "беспрестанной враждебностью" со стороны оппозиции, которая строится на разных предпосылках.
Также, по мнению экс-госсекретаря, для США ожидание того, что Китай станет "западным", более не является обоснованной стратегией. Киссинджер не верит, что мировое доминирование — это "китайская концепция", но считает, что Китай может стать настолько "могущественным". Он подчеркнул, что это "не в интересах" США.
Бывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
01:15
Киссинджер призвал "найти место" для России после событий на Украине
 
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