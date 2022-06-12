https://ria.ru/20220612/razobschenie-1794823360.html

Киссинджер: США сегодня более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме

Киссинджер: США сегодня более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме - РИА Новости, 12.06.2022

Киссинджер: США сегодня более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что США сегодня более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T01:40

2022-06-12T01:40

2022-06-12T01:40

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что США сегодня более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме.По его мнению, в начале 1970-х годов еще было возможным сотрудничество между Республиканской и Демократической партиями США, а "национальный интерес" был "значимым" понятием и не был сам по себе предметом обсуждения. Сегодня, считает Киссинджер, каждая администрация в США сталкивается с "беспрестанной враждебностью" со стороны оппозиции, которая строится на разных предпосылках.Также, по мнению экс-госсекретаря, для США ожидание того, что Китай станет "западным", более не является обоснованной стратегией. Киссинджер не верит, что мировое доминирование — это "китайская концепция", но считает, что Китай может стать настолько "могущественным". Он подчеркнул, что это "не в интересах" США.

https://ria.ru/20220612/forpost-1794822752.html

сша

китай

москва

вьетнам

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