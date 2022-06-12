https://ria.ru/20220612/rassledovanie-1794936164.html

Бастрыкин проконтролирует расследование гибели ребенка в Краснодарском крае

Бастрыкин проконтролирует расследование гибели ребенка в Краснодарском крае - РИА Новости, 12.06.2022

Бастрыкин проконтролирует расследование гибели ребенка в Краснодарском крае

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства ребенка в Краснодарском крае, сообщается в... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T18:55

2022-06-12T18:55

2022-06-12T18:55

происшествия

краснодарский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства ребенка в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Следствие установило, что 8 июня отчим в ходе конфликта нанес ребенку рукой удар по голове, после чего семья легла спать. Уже утром супруги обнаружили, что мальчик мертв, и чтобы скрыть следы преступления, отчим в сумке вывез тело ребенка в лесопололосу неподалеку от реки Кубань и закопал.По информации ведомства, спустя пару дней после случившегося супруги инсценировали пропажу ребенка. Они отправились на отдых у реки Кубани и сообщили в полицию об исчезновении мальчика. Позже в ходе расследования по инциденту было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)."Председатель СК России поставил на контроль расследование убийства ребенка в Краснодарском крае... поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Маслову А.К. тщательным образом установить все причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и представить доклад", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220611/mariupol-1794757650.html

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, краснодарский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)