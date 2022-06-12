Бастрыкин проконтролирует расследование гибели ребенка в Краснодарском крае
СК: Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства ребенка в Краснодарском крае
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства ребенка в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Следствие установило, что 8 июня отчим в ходе конфликта нанес ребенку рукой удар по голове, после чего семья легла спать. Уже утром супруги обнаружили, что мальчик мертв, и чтобы скрыть следы преступления, отчим в сумке вывез тело ребенка в лесопололосу неподалеку от реки Кубань и закопал.
По информации ведомства, спустя пару дней после случившегося супруги инсценировали пропажу ребенка. Они отправились на отдых у реки Кубани и сообщили в полицию об исчезновении мальчика. Позже в ходе расследования по инциденту было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
"Председатель СК России поставил на контроль расследование убийства ребенка в Краснодарском крае... поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Маслову А.К. тщательным образом установить все причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и представить доклад", - говорится в сообщении.