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СК запросит у Минобороны информацию о новых преступлениях киевского режима - РИА Новости, 12.06.2022
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СК запросит у Минобороны информацию о новых преступлениях киевского режима
СК запросит у Минобороны информацию о новых преступлениях киевского режима - РИА Новости, 12.06.2022
СК запросит у Минобороны информацию о новых преступлениях киевского режима
Следственный комитет России запросит у Министерства обороны РФ сведения о готовящейся украинским режимом провокации у места захоронения с чумой, от которой... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T18:22
2022-06-12T18:39
в мире
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Следственный комитет России запросит у Министерства обороны РФ сведения о готовящейся украинским режимом провокации у места захоронения с чумой, от которой могут пострадать жители Одессы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что по данным Минобороны России, в густонаселенном районе города, вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположено место захоронения жертв чумы, украинские военные планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет.Добавляется, что действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.
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в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф)
18:22 12.06.2022 (обновлено: 18:39 12.06.2022)
 
СК запросит у Минобороны информацию о новых преступлениях киевского режима

СК запросит у Минобороны сведения о готовящейся ВСУ провокации у места захоронения с чумой

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Следственный комитет России запросит у Министерства обороны РФ сведения о готовящейся украинским режимом провокации у места захоронения с чумой, от которой могут пострадать жители Одессы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следственный комитет запросит и изучит в рамках расследования уголовных дел данные Министерства обороны РФ об очередной готовящейся украинским режимом провокации с целью обвинения российских Вооруженных сил в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате чего могут пострадать сотни мирных жителей Одессы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным Минобороны России, в густонаселенном районе города, вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположено место захоронения жертв чумы, украинские военные планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет.
Добавляется, что действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.
 
В миреРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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