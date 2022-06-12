https://ria.ru/20220612/provokatsiya-1794930021.html

СК запросит у Минобороны информацию о новых преступлениях киевского режима

СК запросит у Минобороны информацию о новых преступлениях киевского режима - РИА Новости, 12.06.2022

СК запросит у Минобороны информацию о новых преступлениях киевского режима

Следственный комитет России запросит у Министерства обороны РФ сведения о готовящейся украинским режимом провокации у места захоронения с чумой, от которой... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T18:22

2022-06-12T18:22

2022-06-12T18:39

в мире

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Следственный комитет России запросит у Министерства обороны РФ сведения о готовящейся украинским режимом провокации у места захоронения с чумой, от которой могут пострадать жители Одессы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что по данным Минобороны России, в густонаселенном районе города, вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположено место захоронения жертв чумы, украинские военные планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет.Добавляется, что действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф)