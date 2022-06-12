https://ria.ru/20220612/prazdnik-1794873099.html

Глава Приднестровья поздравил Путина с Днем России

Глава Приднестровья поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2022

Глава Приднестровья поздравил Путина с Днем России

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительное послание по случаю Дня... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T12:15

2022-06-12T12:15

2022-06-12T12:27

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ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительное послание по случаю Дня России, поблагодарив за 30 лет мира в регионе, сообщила пресс-служба приднестровского лидера."Приднестровье неразрывно связано с Россией общностью истории, языка, культуры, мировосприятия. Мы глубоко признательны Российской Федерации за обеспеченный ее миротворческими усилиями тридцатилетний период мира на берегах Днестра", - говорится в послании."Мы благодарны России за все, что она делала и делает для Приднестровья", - подчеркнул Красносельский.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html

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общество, россия, молдавия, ссср, день россии