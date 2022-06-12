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Глава Приднестровья поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2022
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Глава Приднестровья поздравил Путина с Днем России
Глава Приднестровья поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2022
Глава Приднестровья поздравил Путина с Днем России
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительное послание по случаю Дня... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T12:15
2022-06-12T12:27
общество
россия
молдавия
ссср
день россии
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ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительное послание по случаю Дня России, поблагодарив за 30 лет мира в регионе, сообщила пресс-служба приднестровского лидера."Приднестровье неразрывно связано с Россией общностью истории, языка, культуры, мировосприятия. Мы глубоко признательны Российской Федерации за обеспеченный ее миротворческими усилиями тридцатилетний период мира на берегах Днестра", - говорится в послании."Мы благодарны России за все, что она делала и делает для Приднестровья", - подчеркнул Красносельский.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html
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общество, россия, молдавия, ссср, день россии
12:15 12.06.2022 (обновлено: 12:27 12.06.2022)
 
Глава Приднестровья поздравил Путина с Днем России

Глава ПМР в поздравлении Путину с Днем России поблагодарил за 30 лет мира в регионе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПраздничное оформление ко Дню России у Триумфальных ворот на Кутузовском проспекте в Москве
Праздничное оформление ко Дню России у Триумфальных ворот на Кутузовском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Праздничное оформление ко Дню России у Триумфальных ворот на Кутузовском проспекте в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительное послание по случаю Дня России, поблагодарив за 30 лет мира в регионе, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
"Приднестровье неразрывно связано с Россией общностью истории, языка, культуры, мировосприятия. Мы глубоко признательны Российской Федерации за обеспеченный ее миротворческими усилиями тридцатилетний период мира на берегах Днестра", - говорится в послании.
"Традиционно 12 июня в нашем государстве отмечается День России – праздник, объединяющий российский и приднестровский народы на основе общей истории, культуры, духовности. Мы гордимся нашим общим с Российской Федерацией прошлым, мы свято чтим наши традиции", - говорится в поздравлении.
"Мы благодарны России за все, что она делала и делает для Приднестровья", - подчеркнул Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Праздничное оформление ко Дню России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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