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Человек в костюме медведя принял участие в праздничном флэшмобе в Луганске

Человек в костюме медведя принял участие в праздничном флэшмобе в Луганске - РИА Новости, 12.06.2022

Человек в костюме медведя принял участие в праздничном флэшмобе в Луганске

Большой флаг России развернули в центре Луганска, в мероприятии принял участие аниматор в костюме белого медведя, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T11:23

2022-06-12T11:23

2022-06-12T11:23

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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Большой флаг России развернули в центре Луганска, в мероприятии принял участие аниматор в костюме белого медведя, передаёт корреспондент РИА Новости.Флешмоб, организованный движением "Мир Луганщине", прошёл на Театральной площади.Одновременно несколько десятков автомобилей выстроились на площади в надпись "Мы Россия - мы вместе". После окончания флешмоба они начали автопробег по улицам Луганска.Ранее в воскресенье сообщалось, что флаг РФ подняли в центре Луганска в честь Дня России.

луганск

россия

луганская народная республика

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