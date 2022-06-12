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Человек в костюме медведя принял участие в праздничном флэшмобе в Луганске
Человек в костюме медведя принял участие в праздничном флэшмобе в Луганске - РИА Новости, 12.06.2022
Человек в костюме медведя принял участие в праздничном флэшмобе в Луганске
Большой флаг России развернули в центре Луганска, в мероприятии принял участие аниматор в костюме белого медведя, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:23
2022-06-12T11:23
2022-06-12T11:23
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Большой флаг России развернули в центре Луганска, в мероприятии принял участие аниматор в костюме белого медведя, передаёт корреспондент РИА Новости.Флешмоб, организованный движением "Мир Луганщине", прошёл на Театральной площади.Одновременно несколько десятков автомобилей выстроились на площади в надпись "Мы Россия - мы вместе". После окончания флешмоба они начали автопробег по улицам Луганска.Ранее в воскресенье сообщалось, что флаг РФ подняли в центре Луганска в честь Дня России.
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РИА Новости
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в мире, луганск, россия, день россии, луганская народная республика
Человек в костюме медведя принял участие в праздничном флэшмобе в Луганске
Человек в костюме медведя принял участие во флешмобе с огромным флагом России в Луганске
ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Большой флаг России развернули в центре Луганска, в мероприятии принял участие аниматор в костюме белого медведя, передаёт корреспондент РИА Новости.
Флешмоб, организованный движением "Мир Луганщине", прошёл на Театральной площади.
Одновременно несколько десятков автомобилей выстроились на площади в надпись "Мы Россия - мы вместе". После окончания флешмоба они начали автопробег по улицам Луганска.
Ранее в воскресенье сообщалось, что флаг РФ подняли в центре Луганска в честь Дня России.