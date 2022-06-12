https://ria.ru/20220612/prazdnik-1794855944.html

Собянин поздравил москвичей с Днем России

Собянин поздравил москвичей с Днем России - РИА Новости, 12.06.2022

Собянин поздравил москвичей с Днем России

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России и отметил ключевую роль столицы в жизни государства. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T10:36

2022-06-12T10:36

2022-06-12T10:36

общество

россия

москва

день россии

сергей собянин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России и отметил ключевую роль столицы в жизни государства."Сегодня праздник нашей любимой страны. Мы гордимся её вековыми традициями, большой историей, культурным и духовным наследием. Чувствуем мощь и единство Отечества, а значит, нам по плечу любые задачи", - написал Собянин в своем Telegram-канале.По слова мэра, Москва - сердце России, она играет ключевую роль в жизни нашей страны. Заряжая энергией, она даёт импульс развитию "и, если нужно, приходит на помощь другим регионам"."Трудолюбие, талант, целеустремлённость, отзывчивость и любовь к Родине - главные достоинства москвичей. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов. С Днём России, друзья!", - добавил он в своем поздравлении.

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html

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общество, россия, москва, день россии, сергей собянин