https://ria.ru/20220612/prazdnik-1794855944.html
Собянин поздравил москвичей с Днем России
Собянин поздравил москвичей с Днем России - РИА Новости, 12.06.2022
Собянин поздравил москвичей с Днем России
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России и отметил ключевую роль столицы в жизни государства. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T10:36
2022-06-12T10:36
2022-06-12T10:36
общество
россия
москва
день россии
сергей собянин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России и отметил ключевую роль столицы в жизни государства."Сегодня праздник нашей любимой страны. Мы гордимся её вековыми традициями, большой историей, культурным и духовным наследием. Чувствуем мощь и единство Отечества, а значит, нам по плечу любые задачи", - написал Собянин в своем Telegram-канале.По слова мэра, Москва - сердце России, она играет ключевую роль в жизни нашей страны. Заряжая энергией, она даёт импульс развитию "и, если нужно, приходит на помощь другим регионам"."Трудолюбие, талант, целеустремлённость, отзывчивость и любовь к Родине - главные достоинства москвичей. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов. С Днём России, друзья!", - добавил он в своем поздравлении.
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общество, россия, москва, день россии, сергей собянин
Собянин поздравил москвичей с Днем России
Собянин поздравил москвичей с Днем России и отметил роль столицы в жизни государства