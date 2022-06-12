https://ria.ru/20220612/pravoslavnye-1794678690.html

Православные отмечают День Святой Троицы

Православные отмечают День Святой Троицы - РИА Новости, 12.06.2022

Православные отмечают День Святой Троицы

Православная церковь отмечает один из главных праздников — День Святой Троицы. Его также называют Пятидесятница или Сошествие Святого Духа. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T00:00

2022-06-12T00:00

2022-06-12T07:12

религия

иерусалим

религиозные праздники

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МОСКВА 12 июн — РИА Новости. Православная церковь отмечает один из главных праздников — День Святой Троицы. Его также называют Пятидесятница или Сошествие Святого Духа.День Святой Троицы — одно из важнейших событий в христианской истории. Согласно вероучению, в тот день миру явился Святой Дух — третья ипостась Бога. Тогда в Иерусалиме по случаю праздника Шавуот находилось множество иудеев из разных городов и стран. Все они были изумлены — ведь "каждый слышал их, говорящих его наречием".Поскольку Святой Дух сошел на апостолов на 50-й день после Пасхи, второе название праздника — Пятидесятница.С торжеством связано множество обрядов. Православные храмы в этот день украшаются цветами и березовыми ветками. Священники меняют свои облачения с белых на зеленые. Этот цвет символизирует животворение и вечную жизнь.А еще на Троицу совершается одна из самых торжественных и красивых служб. Вслед за праздничной литургией, сразу следует великая вечерня. Прихожане три раза встают на колени, а священнослужитель в этот момент читает молитвы о церкви, о пастве и о спасении душ усопших.Существует расхожее, но ошибочное, мнение будто на Троицу принято посещать кладбища. Для поминовения усопших в церкви установлена Троицкая родительская суббота, которая отмечается за день до самой Троицы.В праздник нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Однако повседневные бытовые дела совершать не возбраняется.На Троицын день в старину существовала народная традиция плести венки из травы и цветов. Как и на Ивана Купалу, их затем пускали по реке. Так девушки гадали на будущего жениха. Тот, кто найдет венок, и будет суженым.Немало обрядов, связанных с Троицей, имеют языческие корни. Все дело в том, что христианский праздник по времени совпадал с восточнославянским. Он назывался Семик. На него было принято понимать "заложенных" покойников — тех, кто умер неестественной смертью. В народе верили, неуспокоившиеся души по ночам нападали на заблудившихся путников и убивали их.Кроме того, на Троицу в старину было принято гадать. Правда, Церковь этот обряд осуждает.

https://ria.ru/20210620/troitsa-1737621351.html

https://ria.ru/20210617/troitsa-1737298760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, религиозные праздники