https://ria.ru/20220612/pozdravlenie-1794824018.html

Бастрыкин обратился с поздравлением в День России

Бастрыкин обратился с поздравлением в День России - РИА Новости, 12.06.2022

Бастрыкин обратился с поздравлением в День России

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поздравил сограждан с Днем России и призвал объединиться и поддержать армию и братский народ. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T02:00

2022-06-12T02:00

2022-06-12T02:00

общество

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

москва

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поздравил сограждан с Днем России и призвал объединиться и поддержать армию и братский народ.Он также добавил, что сущность патриотизма заключается в том, что каждый должен чтить историческую память и многовековую культуру России, гордиться достижениями страны и не бросать своих соотечественников в трудную минуту, о чем и напоминает отмечаемая сегодня дата."Вот уже на протяжении многих лет эта дата — символ преемственности поколений и неразрывной связи с Отечеством, общности и единения всех народов, проживающих на территории нашей великой страны. Выполняя свой долг, каждый из нас служит интересам общества и государства", — отметил председатель СК.Бастрыкин также отметил необходимость передать будущим поколениям сильную и независимую страну и добавил, что Cледственный комитет не случайно уделяет особое внимание нравственному воспитанию молодежи с целью формирования чувства гордости за Родину, интереса к отечественной истории."Уважаемые товарищи, поздравляю вас с праздником! Перед нами стоит еще много задач, решение которых напрямую зависит от вашего упорства, профессионализма, стойкости и трудолюбия", — написал Бастрыкин.

https://ria.ru/20220612/pozdravlenie-1794823229.html

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общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва