Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин обратился с поздравлением в День России - РИА Новости, 12.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220612/pozdravlenie-1794824018.html
Бастрыкин обратился с поздравлением в День России
Бастрыкин обратился с поздравлением в День России - РИА Новости, 12.06.2022
Бастрыкин обратился с поздравлением в День России
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поздравил сограждан с Днем России и призвал объединиться и поддержать армию и братский народ. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T02:00
2022-06-12T02:00
общество
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_833305a18f792c0960469c2ff2ff3654.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поздравил сограждан с Днем России и призвал объединиться и поддержать армию и братский народ.Он также добавил, что сущность патриотизма заключается в том, что каждый должен чтить историческую память и многовековую культуру России, гордиться достижениями страны и не бросать своих соотечественников в трудную минуту, о чем и напоминает отмечаемая сегодня дата."Вот уже на протяжении многих лет эта дата — символ преемственности поколений и неразрывной связи с Отечеством, общности и единения всех народов, проживающих на территории нашей великой страны. Выполняя свой долг, каждый из нас служит интересам общества и государства", — отметил председатель СК.Бастрыкин также отметил необходимость передать будущим поколениям сильную и независимую страну и добавил, что Cледственный комитет не случайно уделяет особое внимание нравственному воспитанию молодежи с целью формирования чувства гордости за Родину, интереса к отечественной истории."Уважаемые товарищи, поздравляю вас с праздником! Перед нами стоит еще много задач, решение которых напрямую зависит от вашего упорства, профессионализма, стойкости и трудолюбия", — написал Бастрыкин.
https://ria.ru/20220612/pozdravlenie-1794823229.html
https://ria.ru/20220612/rossiya-1794555985.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc42cd19db5a483d73a4e30db9df0429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва
02:00 12.06.2022
 
Бастрыкин обратился с поздравлением в День России

Председатель СК Бастрыкин в День России призвал граждан объединиться и поддержать армию

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поздравил сограждан с Днем России и призвал объединиться и поддержать армию и братский народ.

"Сегодня, когда наши солдаты, защитники находятся на передовой, освобождая Донбасс от нацизма и преступного киевского режима, мы все должны объединиться и поддержать нашу армию, наш братский народ", — написал Бастрыкин в соцсети "ВКонтакте".

Он также добавил, что сущность патриотизма заключается в том, что каждый должен чтить историческую память и многовековую культуру России, гордиться достижениями страны и не бросать своих соотечественников в трудную минуту, о чем и напоминает отмечаемая сегодня дата.
"Вот уже на протяжении многих лет эта дата — символ преемственности поколений и неразрывной связи с Отечеством, общности и единения всех народов, проживающих на территории нашей великой страны. Выполняя свой долг, каждый из нас служит интересам общества и государства", — отметил председатель СК.
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
01:36
МИД в поздравлении с Днем России подшутил над Западом
Бастрыкин также отметил необходимость передать будущим поколениям сильную и независимую страну и добавил, что Cледственный комитет не случайно уделяет особое внимание нравственному воспитанию молодежи с целью формирования чувства гордости за Родину, интереса к отечественной истории.
"Уважаемые товарищи, поздравляю вас с праздником! Перед нами стоит еще много задач, решение которых напрямую зависит от вашего упорства, профессионализма, стойкости и трудолюбия", — написал Бастрыкин.
Праздничное оформление ко Дню России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
00:57
День России
 
ОбществоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала