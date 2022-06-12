Бастрыкин обратился с поздравлением в День России
Председатель СК Бастрыкин в День России призвал граждан объединиться и поддержать армию
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поздравил сограждан с Днем России и призвал объединиться и поддержать армию и братский народ.
"Сегодня, когда наши солдаты, защитники находятся на передовой, освобождая Донбасс от нацизма и преступного киевского режима, мы все должны объединиться и поддержать нашу армию, наш братский народ", — написал Бастрыкин в соцсети "ВКонтакте".
Он также добавил, что сущность патриотизма заключается в том, что каждый должен чтить историческую память и многовековую культуру России, гордиться достижениями страны и не бросать своих соотечественников в трудную минуту, о чем и напоминает отмечаемая сегодня дата.
"Вот уже на протяжении многих лет эта дата — символ преемственности поколений и неразрывной связи с Отечеством, общности и единения всех народов, проживающих на территории нашей великой страны. Выполняя свой долг, каждый из нас служит интересам общества и государства", — отметил председатель СК.
Бастрыкин также отметил необходимость передать будущим поколениям сильную и независимую страну и добавил, что Cледственный комитет не случайно уделяет особое внимание нравственному воспитанию молодежи с целью формирования чувства гордости за Родину, интереса к отечественной истории.
"Уважаемые товарищи, поздравляю вас с праздником! Перед нами стоит еще много задач, решение которых напрямую зависит от вашего упорства, профессионализма, стойкости и трудолюбия", — написал Бастрыкин.
00:57День России