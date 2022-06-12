01:36 12.06.2022 (обновлено: 09:26 12.06.2022)
МИД в поздравлении с Днем России подшутил над Западом
МИД поздравил с Днем России, намекнув о вероятном исходе любого "расширения на Восток"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. МИД поздравил соотечественников с Днем России, опубликовав в Telegram-канале картинку, намекающую на вероятный исход любого "расширения на Восток".
"Мы вежливо просили их не расширяться на Восток..." — гласит надпись.
На картинке изображены головные уборы врагов Российского государства, потерпевших поражение в разные эпохи: шлем ливонских рыцарей, разбитых Александром Невским на Чудском озере, головной убор польских интервентов, изгнанных из Москвы ополчением Минина и Пожарского, шляпа Наполеона и каска вермахта. На последнем, пятом месте — пустой квадрат.
"С Днем России!" — говорится в посте.
Двенадцатого июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В ней утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов и краев республики. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем, еще через год этот день стал праздничным. Официальное название "День России" закрепилось за ним лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс.