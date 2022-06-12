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МИД в поздравлении с Днем России подшутил над Западом - РИА Новости, 12.06.2022
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МИД в поздравлении с Днем России подшутил над Западом
МИД в поздравлении с Днем России подшутил над Западом - РИА Новости, 12.06.2022
МИД в поздравлении с Днем России подшутил над Западом
МИД поздравил соотечественников с Днем России, опубликовав в Telegram-канале картинку, намекающую на вероятный исход любого "расширения на Восток". РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T01:36
2022-06-12T09:26
россия
рсфср
москва
общество
день россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. МИД поздравил соотечественников с Днем России, опубликовав в Telegram-канале картинку, намекающую на вероятный исход любого "расширения на Восток".На картинке изображены головные уборы врагов Российского государства, потерпевших поражение в разные эпохи: шлем ливонских рыцарей, разбитых Александром Невским на Чудском озере, головной убор польских интервентов, изгнанных из Москвы ополчением Минина и Пожарского, шляпа Наполеона и каска вермахта. На последнем, пятом месте — пустой квадрат."С Днем России!" — говорится в посте.Двенадцатого июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В ней утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов и краев республики. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем, еще через год этот день стал праздничным. Официальное название "День России" закрепилось за ним лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс.
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россия, рсфср, москва, общество, день россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
01:36 12.06.2022 (обновлено: 09:26 12.06.2022)
 
МИД в поздравлении с Днем России подшутил над Западом

МИД поздравил с Днем России, намекнув о вероятном исходе любого "расширения на Восток"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. МИД поздравил соотечественников с Днем России, опубликовав в Telegram-канале картинку, намекающую на вероятный исход любого "расширения на Восток".

"Мы вежливо просили их не расширяться на Восток..." — гласит надпись.

На картинке изображены головные уборы врагов Российского государства, потерпевших поражение в разные эпохи: шлем ливонских рыцарей, разбитых Александром Невским на Чудском озере, головной убор польских интервентов, изгнанных из Москвы ополчением Минина и Пожарского, шляпа Наполеона и каска вермахта. На последнем, пятом месте — пустой квадрат.
"С Днем России!" — говорится в посте.
Двенадцатого июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В ней утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов и краев республики. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем, еще через год этот день стал праздничным. Официальное название "День России" закрепилось за ним лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс.
 
РоссияРСФСРМоскваОбществоДень РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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