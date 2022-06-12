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Космонавты с орбиты МКС поздравили граждан с Днем России
Космонавты с орбиты МКС поздравили граждан с Днем России - РИА Новости, 12.06.2022
Космонавты с орбиты МКС поздравили граждан с Днем России
Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днем России и рассказали о... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T00:09
2022-06-12T00:09
2022-06-12T00:09
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россия
роскосмос
день россии
олег артемьев
денис матвеев
сергей корсаков
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днем России и рассказали о том, какой путь прошла наша страна и что стало залогом её успеха.Матвеев подчеркнул, что по праву гордится своей страной и верит в ее великое будущее. Он сказал, что помнит, как много для нашей Родины сделали предыдущие поколения, а Отечество крепло благодаря солидарности и самоотверженному труду миллионов людей. "И сегодня верность ценностям единства, патриотизма, определяет силу и жизнеспособность России", — добавил космонавт.Корсаков напомнил, что пройденный Россией путь показывает, что ее народ умеет творить и созидать, мечтать и не останавливаться на достигнутом, чтобы вместе добиваться поставленных целей. "И сегодня мы с вами, вместе с нашей родиной преодолеем все трудности и добьемся настоящих побед", — подчеркнул Корсаков.В заключение космонавты втроем произносят "С праздником всех вас!", после чего Артемьев добавляет: "Слава России!".Видеороликом с поздравлением поделился "Роскосмос".
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общество, россия, роскосмос, день россии, олег артемьев, денис матвеев, сергей корсаков, международная космическая станция (мкс), москва
Космонавты с орбиты МКС поздравили граждан с Днем России
Космонавты Артемьев, Матвеев и Корсаков с орбиты поздравили граждан с Днем России
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днем России и рассказали о том, какой путь прошла наша страна и что стало залогом её успеха.
"С каждым годом смысл и значение этого праздника становятся все более важными и близкими для всех нас. Такое отношение к своей стране естественно для нас, оно заложено в культурном и генетическом коде, в тех традициях сплоченности и преданности родине, которые создавались еще нашими предками", — сказал Артемьев.
Матвеев подчеркнул, что по праву гордится своей страной и верит в ее великое будущее. Он сказал, что помнит, как много для нашей Родины сделали предыдущие поколения, а Отечество крепло благодаря солидарности и самоотверженному труду миллионов людей. "И сегодня верность ценностям единства, патриотизма, определяет силу и жизнеспособность России", — добавил космонавт.
Корсаков напомнил, что пройденный Россией
путь показывает, что ее народ умеет творить и созидать, мечтать и не останавливаться на достигнутом, чтобы вместе добиваться поставленных целей. "И сегодня мы с вами, вместе с нашей родиной преодолеем все трудности и добьемся настоящих побед", — подчеркнул Корсаков.
В заключение космонавты втроем произносят "С праздником всех вас!", после чего Артемьев добавляет: "Слава России!".
Видеороликом с поздравлением поделился "Роскосмос
".