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Космонавты с орбиты МКС поздравили граждан с Днем России

Космонавты с орбиты МКС поздравили граждан с Днем России - РИА Новости, 12.06.2022

Космонавты с орбиты МКС поздравили граждан с Днем России

Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днем России и рассказали о... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T00:09

2022-06-12T00:09

2022-06-12T00:09

общество

россия

роскосмос

день россии

олег артемьев

денис матвеев

сергей корсаков

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днем России и рассказали о том, какой путь прошла наша страна и что стало залогом её успеха.Матвеев подчеркнул, что по праву гордится своей страной и верит в ее великое будущее. Он сказал, что помнит, как много для нашей Родины сделали предыдущие поколения, а Отечество крепло благодаря солидарности и самоотверженному труду миллионов людей. "И сегодня верность ценностям единства, патриотизма, определяет силу и жизнеспособность России", — добавил космонавт.Корсаков напомнил, что пройденный Россией путь показывает, что ее народ умеет творить и созидать, мечтать и не останавливаться на достигнутом, чтобы вместе добиваться поставленных целей. "И сегодня мы с вами, вместе с нашей родиной преодолеем все трудности и добьемся настоящих побед", — подчеркнул Корсаков.В заключение космонавты втроем произносят "С праздником всех вас!", после чего Артемьев добавляет: "Слава России!".Видеороликом с поздравлением поделился "Роскосмос".

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