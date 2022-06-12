"В душе мы были всегда близки" – жители Мелитополя получили паспорта РФ

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Торжественная церемония получения российских паспортов прошла в здании горадминистрации Мелитополя. Документ жителям города вручил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, который пообещал горожанам, что "Россия никуда не уйдет".