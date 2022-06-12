https://ria.ru/20220612/pashinyan-1794911515.html

Экс-президент Армении убежден, что противники Пашиняна добьются результатов

Экс-президент Армении убежден, что противники Пашиняна добьются результатов - РИА Новости, 12.06.2022

Экс-президент Армении убежден, что противники Пашиняна добьются результатов

Бывший президент Армении Серж Саргсян убежден, что требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, политические силы, объединившиеся в "Движение... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T16:18

2022-06-12T16:18

2022-06-12T16:18

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армения

франция

азербайджан

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ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Бывший президент Армении Серж Саргсян убежден, что требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, политические силы, объединившиеся в "Движение сопротивления", добьются желаемого результата."Конечно, будут желаемые результаты. Послезавтра вы услышите, что скажет об этом лидер оппозиции Ишхан Сагателян (вице-спикер парламента - ред.)", - сказал Саргсян, прокомментировав по просьбе журналиста перспективы движения.Во вторник противники Пашиняна планируют провести очередной митинг на ереванской площади Франции, где находится палаточный лагерь оппозиции.Прошло уже больше месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

https://ria.ru/20220612/pashinyan-1794849453.html

армения

франция

азербайджан

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в мире, армения, франция, азербайджан