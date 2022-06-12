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Экс-президент Армении убежден, что противники Пашиняна добьются результатов - РИА Новости, 12.06.2022
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Экс-президент Армении убежден, что противники Пашиняна добьются результатов
Экс-президент Армении убежден, что противники Пашиняна добьются результатов - РИА Новости, 12.06.2022
Экс-президент Армении убежден, что противники Пашиняна добьются результатов
Бывший президент Армении Серж Саргсян убежден, что требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, политические силы, объединившиеся в "Движение... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T16:18
2022-06-12T16:18
в мире
армения
франция
азербайджан
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ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Бывший президент Армении Серж Саргсян убежден, что требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, политические силы, объединившиеся в "Движение сопротивления", добьются желаемого результата."Конечно, будут желаемые результаты. Послезавтра вы услышите, что скажет об этом лидер оппозиции Ишхан Сагателян (вице-спикер парламента - ред.)", - сказал Саргсян, прокомментировав по просьбе журналиста перспективы движения.Во вторник противники Пашиняна планируют провести очередной митинг на ереванской площади Франции, где находится палаточный лагерь оппозиции.Прошло уже больше месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
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в мире, армения, франция, азербайджан
16:18 12.06.2022
 
Экс-президент Армении убежден, что противники Пашиняна добьются результатов

Экс-президент Армении Саргсян убежден, что противники Пашиняна добьются результатов

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЭкс-президент Армении Серж Саргсян
Экс-президент Армении Серж Саргсян - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Экс-президент Армении Серж Саргсян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Бывший президент Армении Серж Саргсян убежден, что требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, политические силы, объединившиеся в "Движение сопротивления", добьются желаемого результата.
"Конечно, будут желаемые результаты. Послезавтра вы услышите, что скажет об этом лидер оппозиции Ишхан Сагателян (вице-спикер парламента - ред.)", - сказал Саргсян, прокомментировав по просьбе журналиста перспективы движения.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России
Во вторник противники Пашиняна планируют провести очередной митинг на ереванской площади Франции, где находится палаточный лагерь оппозиции.
Прошло уже больше месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
 
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