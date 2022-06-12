https://ria.ru/20220612/pashinyan-1794849453.html
Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России
Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2022
Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину по случаю Дня России... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T09:46
2022-06-12T09:46
2022-06-12T09:46
в мире
россия
армения
никол пашинян
владимир путин
михаил мишустин
день россии
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ЕРЕВАН, 12 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину по случаю Дня России выразил уверенность в наращивании двустороннего стратегического взаимодействия государств, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса стратегического взаимодействия Армении и России во благо наших народов и государств, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - говорится в послании, адресованном Путину.Он поздравил российского лидера и всех россиян с Днем России, отметив, что "этот день символизирует определяющие преобразования в политической, социально-экономической и общественной жизни России, подчеркивает незыблемость национального единства и высокой ответственности за родную страну".По словам Пашиняна, за прошедшие три десятилетия армяно-российские отношения, опирающиеся на прочный фундамент многовековой дружбы и братства народов двух стран, обогатились качественно новым содержанием. Глава армянского правительства отметил, что активный политический диалог на высшем и высоком уровнях, конструктивное взаимодействие по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня, успешное партнерство в экономической, военной, культурно-гуманитарной и в других областях в полной мере отвечают интересам развития союзнических отношений Армении и России."Еще раз поздравляю Вас, уважаемый Владимир Владимирович, со знаменательным праздником и желаю доброго здоровья и успехов, а братскому народу России – мира, благополучия и процветания", - добавляется в послании.В письме Мишустину подчеркивается, что совместные усилия по наращиванию многопланового взаимодействия двух государств и реализация перспективных проектов всецело служат интересам двух стран, достижению стабильности и повышению уровня безопасности в регионе."Глубокие корни многовековой дружбы, братства и взаимной поддержки народов наших стран обеспечивают надежное развитие армяно-российского союзничества по всем направлениям", - говорится в послании, адресованном главе российского кабмина."Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам, уважаемый Михаил Владимирович, доброго здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях, а народу России – мира и благополучия… Эта дата, символизирующая национальное единение и ответственность за родную страну, неразрывно связана с глубинными преобразованиями, обеспечившими стабильное развитие и упрочение места и роли России в современном мире", - отметил Пашинян.
https://ria.ru/20220612/rogozin-1794837429.html
https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, армения, никол пашинян, владимир путин, михаил мишустин, день россии
Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России
Премьер Армении Пашинян поздравил Путина, Мишустина и всех россиян с праздником
ЕРЕВАН, 12 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину по случаю Дня России выразил уверенность в наращивании двустороннего стратегического взаимодействия государств, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса стратегического взаимодействия Армении
и России
во благо наших народов и государств, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - говорится в послании, адресованном Путину.
Он поздравил российского лидера и всех россиян с Днем России, отметив, что "этот день символизирует определяющие преобразования в политической, социально-экономической и общественной жизни России, подчеркивает незыблемость национального единства и высокой ответственности за родную страну".
По словам Пашиняна, за прошедшие три десятилетия армяно-российские отношения, опирающиеся на прочный фундамент многовековой дружбы и братства народов двух стран, обогатились качественно новым содержанием. Глава армянского правительства отметил, что активный политический диалог на высшем и высоком уровнях, конструктивное взаимодействие по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня, успешное партнерство в экономической, военной, культурно-гуманитарной и в других областях в полной мере отвечают интересам развития союзнических отношений Армении и России.
"Еще раз поздравляю Вас, уважаемый Владимир Владимирович, со знаменательным праздником и желаю доброго здоровья и успехов, а братскому народу России – мира, благополучия и процветания", - добавляется в послании.
В письме Мишустину подчеркивается, что совместные усилия по наращиванию многопланового взаимодействия двух государств и реализация перспективных проектов всецело служат интересам двух стран, достижению стабильности и повышению уровня безопасности в регионе.
"Глубокие корни многовековой дружбы, братства и взаимной поддержки народов наших стран обеспечивают надежное развитие армяно-российского союзничества по всем направлениям", - говорится в послании, адресованном главе российского кабмина.
"Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам, уважаемый Михаил Владимирович, доброго здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях, а народу России – мира и благополучия… Эта дата, символизирующая национальное единение и ответственность за родную страну, неразрывно связана с глубинными преобразованиями, обеспечившими стабильное развитие и упрочение места и роли России в современном мире", - отметил Пашинян.