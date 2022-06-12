https://ria.ru/20220612/oruzhie-1794957133.html

Байден поддержал новую инициативу по изменению правил владения оружием

Байден поддержал новую инициативу по изменению правил владения оружием - РИА Новости, 12.06.2022

Байден поддержал новую инициативу по изменению правил владения оружием

Президент США Джо Байден поддержал инициативу сенаторов об изменениях в федеральное регулирование владением оружием и пообещал, что она поможет спасти жизни. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T21:43

2022-06-12T21:43

2022-06-12T21:43

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сша

техас

джо байден

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден поддержал инициативу сенаторов об изменениях в федеральное регулирование владением оружием и пообещал, что она поможет спасти жизни.Он подчеркнул, что проект не сделает всего необходимого, но он отражает шаги в правильном направлении и станет самым значительным документом о безопасном владении оружием, который за десятилетия поддержал бы конгресс.Как сообщает NBC News, группа сенаторов от обеих партий предложила рамочное соглашение о переменах в законе о владении оружием. Парламентарии в совместном заявлении указали, что предложенные меры должны защитить детей, сделать безопаснее школы и сократить угрозу насилия по всей стране, сообщает телеканал. Предлагаемые меры, как говорится в сообщении, позволят полиции или членам семей заявлять в суд требования о запрете владения оружием для людей, которые считаются опасными для себя или других, меру назвали "красным флагом". Для желающих купить оружие в возрасте от 18 до 21 года устанавливается более строгий процесс проверки, который предполагает исследование психического здоровье и запрос о судимости, говорится в сообщении.Это не первая в этом году инициатива по преодолению "эпидемии вооруженного насилия", как ситуацию ранее охарактеризовал Байден. До этого президент США призывал к ответственности компании-производителей, а также подписал закон, который запрещает продажу в интернете наборов для самостоятельного сбора пистолетов, оружие, полученное таким образом, невозможно отследить, поскольку на заводе на него не ставят серийные номера.Еще одним шагом на пути к снижению числа убийств стало введенное минюстом США правило о том, что продавать оружие можно только тем, кто подтвердил наличие дома сейфа для его безопасного хранения, сообщал ранее Белый дом.С начала года, по данным аналитиков, в результате случаев применения огнестрельного оружия в США погибли около 20 тысяч человек, а также в стране произошло 260 случаев, которые квалифицированы как массовая стрельба. В том числе, в штате Техас 18-летний из штурмовой винтовки убил 21 человека в начальной школе, а в городе Буффало 10 человек были убиты в магазине.

https://ria.ru/20220611/bayden-1794778433.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, техас, джо байден