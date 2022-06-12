https://ria.ru/20220612/oruzhie-1794957133.html
Байден поддержал новую инициативу по изменению правил владения оружием
Байден поддержал новую инициативу по изменению правил владения оружием - РИА Новости, 12.06.2022
Байден поддержал новую инициативу по изменению правил владения оружием
Президент США Джо Байден поддержал инициативу сенаторов об изменениях в федеральное регулирование владением оружием и пообещал, что она поможет спасти жизни. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T21:43
2022-06-12T21:43
2022-06-12T21:43
в мире
сша
техас
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789576784_0:85:1998:1209_1920x0_80_0_0_3f81ec2026878ff32d76b3fa71fb0ca1.jpg
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден поддержал инициативу сенаторов об изменениях в федеральное регулирование владением оружием и пообещал, что она поможет спасти жизни.Он подчеркнул, что проект не сделает всего необходимого, но он отражает шаги в правильном направлении и станет самым значительным документом о безопасном владении оружием, который за десятилетия поддержал бы конгресс.Как сообщает NBC News, группа сенаторов от обеих партий предложила рамочное соглашение о переменах в законе о владении оружием. Парламентарии в совместном заявлении указали, что предложенные меры должны защитить детей, сделать безопаснее школы и сократить угрозу насилия по всей стране, сообщает телеканал. Предлагаемые меры, как говорится в сообщении, позволят полиции или членам семей заявлять в суд требования о запрете владения оружием для людей, которые считаются опасными для себя или других, меру назвали "красным флагом". Для желающих купить оружие в возрасте от 18 до 21 года устанавливается более строгий процесс проверки, который предполагает исследование психического здоровье и запрос о судимости, говорится в сообщении.Это не первая в этом году инициатива по преодолению "эпидемии вооруженного насилия", как ситуацию ранее охарактеризовал Байден. До этого президент США призывал к ответственности компании-производителей, а также подписал закон, который запрещает продажу в интернете наборов для самостоятельного сбора пистолетов, оружие, полученное таким образом, невозможно отследить, поскольку на заводе на него не ставят серийные номера.Еще одним шагом на пути к снижению числа убийств стало введенное минюстом США правило о том, что продавать оружие можно только тем, кто подтвердил наличие дома сейфа для его безопасного хранения, сообщал ранее Белый дом.С начала года, по данным аналитиков, в результате случаев применения огнестрельного оружия в США погибли около 20 тысяч человек, а также в стране произошло 260 случаев, которые квалифицированы как массовая стрельба. В том числе, в штате Техас 18-летний из штурмовой винтовки убил 21 человека в начальной школе, а в городе Буффало 10 человек были убиты в магазине.
https://ria.ru/20220611/bayden-1794778433.html
сша
техас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789576784_0:0:1798:1348_1920x0_80_0_0_1510b8707a936eb7a8d920124fd142b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, техас, джо байден
Байден поддержал новую инициативу по изменению правил владения оружием
Байден поддержал инициативу сенаторов об изменениях правил владения оружием
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден поддержал инициативу сенаторов об изменениях в федеральное регулирование владением оружием и пообещал, что она поможет спасти жизни.
"С каждым днем больше детей убивают в этой стране: чем быстрее проект попадет на мой стол, тем быстрее я его подпишу, и быстрее мы сможем использовать эти меры для сохранения жизней", - говорится в распространенном заявлении Байдена.
Он подчеркнул, что проект не сделает всего необходимого, но он отражает шаги в правильном направлении и станет самым значительным документом о безопасном владении оружием, который за десятилетия поддержал бы конгресс.
Как сообщает NBC News, группа сенаторов от обеих партий предложила рамочное соглашение о переменах в законе о владении оружием. Парламентарии в совместном заявлении указали, что предложенные меры должны защитить детей, сделать безопаснее школы и сократить угрозу насилия по всей стране, сообщает телеканал. Предлагаемые меры, как говорится в сообщении, позволят полиции или членам семей заявлять в суд требования о запрете владения оружием для людей, которые считаются опасными для себя или других, меру назвали "красным флагом". Для желающих купить оружие в возрасте от 18 до 21 года устанавливается более строгий процесс проверки, который предполагает исследование психического здоровье и запрос о судимости, говорится в сообщении.
Это не первая в этом году инициатива по преодолению "эпидемии вооруженного насилия", как ситуацию ранее охарактеризовал Байден. До этого президент США
призывал к ответственности компании-производителей, а также подписал закон, который запрещает продажу в интернете наборов для самостоятельного сбора пистолетов, оружие, полученное таким образом, невозможно отследить, поскольку на заводе на него не ставят серийные номера.
Еще одним шагом на пути к снижению числа убийств стало введенное минюстом США правило о том, что продавать оружие можно только тем, кто подтвердил наличие дома сейфа для его безопасного хранения, сообщал ранее Белый дом.
С начала года, по данным аналитиков, в результате случаев применения огнестрельного оружия в США погибли около 20 тысяч человек, а также в стране произошло 260 случаев, которые квалифицированы как массовая стрельба. В том числе, в штате Техас
18-летний из штурмовой винтовки убил 21 человека в начальной школе, а в городе Буффало 10 человек были убиты в магазине.