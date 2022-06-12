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Пушков предупредил о возможности появления ядерного оружия НАТО в Финляндии - РИА Новости, 12.06.2022
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Пушков предупредил о возможности появления ядерного оружия НАТО в Финляндии
Пушков предупредил о возможности появления ядерного оружия НАТО в Финляндии - РИА Новости, 12.06.2022
Пушков предупредил о возможности появления ядерного оружия НАТО в Финляндии
После вступления Финляндии в НАТО в стране может появиться ядерное оружие альянса, предупредил в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T02:29
2022-06-12T02:29
финляндия
нато
россия
хельсинки
алексей пушков
в мире
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. После вступления Финляндии в НАТО в стране может появиться ядерное оружие альянса, предупредил в Telegram сенатор Алексей Пушков.Пушков добавил, что Хельсинки не принимает во внимание экономические потери, которые возникают из-за разрыва традиционных добрососедских отношений с Москвой. Поэтому, как считает политик, за изменением курса Финляндии стоят идеологические причины, а итогом действий Хельсинки станет ухудшение для страны ситуации с безопасностью и финансовым благополучием.Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Турция, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).Москва не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. В Кремле уверены, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе, но не считают вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс экзистенциальной угрозой для России.Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
https://ria.ru/20220610/putin-1794476873.html
https://ria.ru/20220608/nato-1793939403.html
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финляндия, нато, россия, хельсинки, алексей пушков, в мире
02:29 12.06.2022
 
Пушков предупредил о возможности появления ядерного оружия НАТО в Финляндии

Сенатор Пушков: правительство Финляндии допускает появление в стране ядерного оружия НАТО

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Cенатор Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. После вступления Финляндии в НАТО в стране может появиться ядерное оружие альянса, предупредил в Telegram сенатор Алексей Пушков.
"Правительство Финляндии взяло курс на практически полный разрыв связей с Россией, вывод всех финских компаний с российского рынка и на полную интеграцию в НАТО, допускающую размещение военных баз и даже ядерного оружия", — написал политик.
Пушков добавил, что Хельсинки не принимает во внимание экономические потери, которые возникают из-за разрыва традиционных добрососедских отношений с Москвой. Поэтому, как считает политик, за изменением курса Финляндии стоят идеологические причины, а итогом действий Хельсинки станет ухудшение для страны ситуации с безопасностью и финансовым благополучием.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Турция, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
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Москва не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. В Кремле уверены, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе, но не считают вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс экзистенциальной угрозой для России.
Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
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