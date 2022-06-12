Рейтинг@Mail.ru
ВСУ менее чем за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/obstrely-1794833442.html
ВСУ менее чем за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР
ВСУ менее чем за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.06.2022
ВСУ менее чем за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска менее чем за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР, выпустив в общей сложности 25 мин и 16 снарядов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T07:00
2022-06-12T08:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793840670_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6dbc0c9abbd0ab20c38c990213dbac09.jpg
ДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. Украинские войска менее чем за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР, выпустив в общей сложности 25 мин и 16 снарядов, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Так, в 5:40 обстрелу подвергся поселок Гольмовский, по нему выпустили 25 мин калибром 120 миллиметров. Минуту спустя ВСУ открыли огонь по поселку Гольмовский — 10 снарядов калибром 155 миллиметров, а в 6:05 — по Петровскому району Донецка (шесть снарядов калибром 122 миллиметра).Накануне украинские силовики множество раз обстреливали города и поселки ДНР, выпустив более 200 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии и минометов. Всего за 115 дней с начала эскалации конфликта в Донбассе СЦКК зарегистрировал почти 4,2 тысячи фактов ведения огня, при этом погибли 167 мирных жителей, в том числе восемь детей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха — стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря, Святогорск, где располагается знаменитый православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освободили почти всю территорию, за исключением Лисичанска.
https://ria.ru/20220611/obstrel-1794799587.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793840670_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_245fa0d8a60f652cc742a86de205cb93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
07:00 12.06.2022 (обновлено: 08:27 12.06.2022)
 
ВСУ менее чем за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ менее чем за полчаса обстреляли три населенных пункта

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский танк в Донецкой области
Украинский танк в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский танк в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. Украинские войска менее чем за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР, выпустив в общей сложности 25 мин и 16 снарядов, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Так, в 5:40 обстрелу подвергся поселок Гольмовский, по нему выпустили 25 мин калибром 120 миллиметров. Минуту спустя ВСУ открыли огонь по поселку Гольмовский — 10 снарядов калибром 155 миллиметров, а в 6:05 — по Петровскому району Донецка (шесть снарядов калибром 122 миллиметра).
Часть балкона снесло. Донецк и Макеевка подверглись обстрелу из Града - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
Вчера, 19:25
"Часть балкона снесло". Донецк и Макеевка подверглись обстрелу из "Града"10 июня украинскими войсками было выпущено 18 снарядов из РСЗО "Град" по Макеевке и Донецку. Один человек погиб, более 10 пострадали, повреждены многоквартирные дома и частные секторы.
Накануне украинские силовики множество раз обстреливали города и поселки ДНР, выпустив более 200 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии и минометов. Всего за 115 дней с начала эскалации конфликта в Донбассе СЦКК зарегистрировал почти 4,2 тысячи фактов ведения огня, при этом погибли 167 мирных жителей, в том числе восемь детей.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха — стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря, Святогорск, где располагается знаменитый православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освободили почти всю территорию, за исключением Лисичанска.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала