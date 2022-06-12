https://ria.ru/20220612/obstrely-1794833442.html

ВСУ менее чем за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР

ВСУ менее чем за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.06.2022

ВСУ менее чем за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска менее чем за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР, выпустив в общей сложности 25 мин и 16 снарядов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T07:00

2022-06-12T07:00

2022-06-12T08:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793840670_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6dbc0c9abbd0ab20c38c990213dbac09.jpg

ДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. Украинские войска менее чем за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР, выпустив в общей сложности 25 мин и 16 снарядов, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Так, в 5:40 обстрелу подвергся поселок Гольмовский, по нему выпустили 25 мин калибром 120 миллиметров. Минуту спустя ВСУ открыли огонь по поселку Гольмовский — 10 снарядов калибром 155 миллиметров, а в 6:05 — по Петровскому району Донецка (шесть снарядов калибром 122 миллиметра).Накануне украинские силовики множество раз обстреливали города и поселки ДНР, выпустив более 200 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии и минометов. Всего за 115 дней с начала эскалации конфликта в Донбассе СЦКК зарегистрировал почти 4,2 тысячи фактов ведения огня, при этом погибли 167 мирных жителей, в том числе восемь детей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха — стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря, Святогорск, где располагается знаменитый православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освободили почти всю территорию, за исключением Лисичанска.

https://ria.ru/20220611/obstrel-1794799587.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины