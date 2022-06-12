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Украинские войска обстреляли Лозовской и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Лозовской и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска обстреляли Лозовской и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли населенные пункты Лозовской и Ясиноватую в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T19:45

2022-06-12T19:45

2022-06-12T19:46

специальная военная операция на украине

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Лозовской и Ясиноватую в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18:27 - н.п. Невельское - н.п. Лозовской: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 18.45 зафиксирован обстрел в направлении Ясиноватой, "выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220611/integratsiya-1794730917.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

донбасс

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ясиноватая, украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины