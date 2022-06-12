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Украинские войска обстреляли Лозовской и Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Лозовской и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска обстреляли Лозовской и Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли населенные пункты Лозовской и Ясиноватую в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T19:45
2022-06-12T19:45
2022-06-12T19:46
специальная военная операция на украине
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Лозовской и Ясиноватую в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18:27 - н.п. Невельское - н.п. Лозовской: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 18.45 зафиксирован обстрел в направлении Ясиноватой, "выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220611/integratsiya-1794730917.html
ясиноватая
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ясиноватая, украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
19:45 12.06.2022 (обновлено: 19:46 12.06.2022)
Украинские войска обстреляли Лозовской и Ясиноватую в ДНР
В ДНР сообщили об обстреле Лозовского и Ясиноватой со стороны украинских войск