https://ria.ru/20220612/obstrel-1794933008.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T18:40

2022-06-12T18:40

2022-06-12T18:41

специальная военная операция на украине

горловка

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, в 17.20 обстрелу подвергся Калининский район Горловки, "выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра".В 17.58 четыре снаряда калибром 122 миллиметра было выпущено в направлении Донецка, добавили в представительстве.

https://ria.ru/20220609/referendum-1794192204.html

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донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

донбасс

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горловка, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс