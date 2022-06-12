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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T18:40
2022-06-12T18:40
2022-06-12T18:41
специальная военная операция на украине
горловка
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, в 17.20 обстрелу подвергся Калининский район Горловки, "выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра".В 17.58 четыре снаряда калибром 122 миллиметра было выпущено в направлении Донецка, добавили в представительстве.
https://ria.ru/20220609/referendum-1794192204.html
горловка
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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горловка, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс
18:40 12.06.2022 (обновлено: 18:41 12.06.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
В ДНР сообщили об обстреле Горловки и Донецка со стороны украинских войск