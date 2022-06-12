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В Стаханове повредило здание детсада из-за обстрелов города ВСУ - РИА Новости, 12.06.2022
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В Стаханове повредило здание детсада из-за обстрелов города ВСУ
В Стаханове повредило здание детсада из-за обстрелов города ВСУ - РИА Новости, 12.06.2022
В Стаханове повредило здание детсада из-за обстрелов города ВСУ
Здание детского сада повреждено в результате обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает представительство... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T17:52
2022-06-12T17:59
в мире
луганская народная республика
стаханов
сцкк
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Здание детского сада повреждено в результате обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Стаханов повреждено 11 многоквартирных жилых домов. Семь частных домостроений, а также детский сад "Светлячок", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее мэр города Сергей Жевлаков сообщил, что при обстреле Стаханова кассетными снарядами из РСЗО "Ураган" был перебит газопровод, повреждены многоквартирные дома.Представительство ЛНР в СЦКК в воскресенье утром сообщило, что в 3.35 украинские войска выпустили семь снарядов из РСЗО "Ураган".
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, стаханов, сцкк
17:52 12.06.2022 (обновлено: 17:59 12.06.2022)
 
В Стаханове повредило здание детсада из-за обстрелов города ВСУ

В Стаханове повредило здание детсада из-за обстрелов города украинскими войсками

© Фото : представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела города Стаханова в ЛНР
Последствия обстрела города Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела города Стаханова в ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Здание детского сада повреждено в результате обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Стаханов повреждено 11 многоквартирных жилых домов. Семь частных домостроений, а также детский сад "Светлячок", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 17:42
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку
Ранее мэр города Сергей Жевлаков сообщил, что при обстреле Стаханова кассетными снарядами из РСЗО "Ураган" был перебит газопровод, повреждены многоквартирные дома.
Представительство ЛНР в СЦКК в воскресенье утром сообщило, что в 3.35 украинские войска выпустили семь снарядов из РСЗО "Ураган".
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаСтахановСЦКК
 
 
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