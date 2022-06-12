https://ria.ru/20220612/obstrel-1794926028.html
В Стаханове повредило здание детсада из-за обстрелов города ВСУ
В Стаханове повредило здание детсада из-за обстрелов города ВСУ - РИА Новости, 12.06.2022
В Стаханове повредило здание детсада из-за обстрелов города ВСУ
Здание детского сада повреждено в результате обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает представительство... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T17:52
2022-06-12T17:52
2022-06-12T17:59
в мире
луганская народная республика
стаханов
сцкк
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Здание детского сада повреждено в результате обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Стаханов повреждено 11 многоквартирных жилых домов. Семь частных домостроений, а также детский сад "Светлячок", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее мэр города Сергей Жевлаков сообщил, что при обстреле Стаханова кассетными снарядами из РСЗО "Ураган" был перебит газопровод, повреждены многоквартирные дома.Представительство ЛНР в СЦКК в воскресенье утром сообщило, что в 3.35 украинские войска выпустили семь снарядов из РСЗО "Ураган".
https://ria.ru/20220612/obstrel-1794924276.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, стаханов, сцкк
17:52 12.06.2022 (обновлено: 17:59 12.06.2022)
В Стаханове повредило здание детсада из-за обстрелов города ВСУ
В Стаханове повредило здание детсада из-за обстрелов города украинскими войсками